Nvidia wird jetzt eine Krimi erleben. Die Aktie tanzt auf der Rasierklinge, auf der Hürde von 100 Euro. Die Aktie beendete den Handel am Freitag auf dem Niveau in Höhe von 100,88 Euro. Es fehlt also nur ein My, um auch noch diese wichtige Untergrenze nach unten zu durchbrechen, was als schlechtes Signal bewertet werden würde. Nvidia ist damit formal zumindest in einer mittelfristigen Sicht deutlich im Abwärtstrend angekommen.

