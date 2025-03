LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk erhöht die Dividende für das vergangene Jahr. So will das Unternehmen für 2024 je Vorzugsaktie 2,03 Euro zahlen, nach 1,80 Euro im Vorjahr, wie Drägerwerk am Montag in Lübeck bei der Vorlage endgültiger Ergebnisse mitteilte. Je Stammaktie sollen 1,97 Euro ausgeschüttet werden und damit 23 Cent mehr als im Vorjahr. Drägerwerk hatte bereits im März Umsatz- und operative Gewinnzahlen für das vergangene Jahr sowie einen Ausblick für 2025 vorgelegt. Der Überschuss stieg 2024 um gut elf Prozent auf fast 125 Millionen Euro./nas/mis