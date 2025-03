EQS-Media / 31.03.2025 / 08:35 CET/CEST

Stockholm, 31. Märtz 2025 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass sein Hautalampi-Projekt von unabhängigen Quellen als eines der größten Kobalt- und Kupferprojekte in Skandinavien anerkannt wurde, das noch unerschlossen ist. Für Kobalt ist das Batteriemineralprojekt des Unternehmens mit einem Gesamtvolumen von 7.840 Tonnen Kobalt die Nummer fünf auf einer Liste von vierzehn unerschlossenen Kobaltprojekten in Skandinavien. "Die Anerkennung als eines der größten, unerschlossenen Projekte für Kobalt und Kupfer in Skandinavien ist eine starke Bestätigung des Potenzials unseres Hautalampi-Projekts. Wie wir dieser Liste entnehmen können, könnten wir bei diesem kritischen Rohstoffen einer der wichtigsten Akteure in Europa sein. Während Europa stark auf eine größere Rohstoffunabhängigkeit drängt, werden verantwortungsvoll gewonnenes Kobalt und Kupfer bei der grünen Wende eine entscheidende Rolle spielen. Diese Anerkennung ist für uns ein großer Ansporn und bestärkt unser Engagement, Hautalampi voranzubringen und damit zu einer nachhaltigen europäischen Batterie-Lieferkette beizutragen", sagte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. Unseren Berechnungen zufolge belaufen sich unsere bestätigten Mineralreserven an Kobalt in Hautalampi auf: Gemessene und angedeutete 9,3 Mio. t; mit einem Metallgehalt von 6.200 t Kobalt. Und darüber hinaus: Geschlussfolgerte Ressourcen von 3,4 Mio. t; mit einem Metallgehalt von 1.640 t Kobalt. Mit diesen Ressourcen verfügen wir laut unabhängiger Quelle derzeit über die fünftgrößten Kobaltreserven (Hautalampi-Lagerstätte) in Skandinavien, gemessen am Kobaltmetallgehalt von 7.840 t. Die gleichen Berechnungen für Kupfer lauten: Gemessene und angedeutete 9,3 Mio. t; mit einem Metallgehalt von 17.700 t Kupfer. Neben Hautalampi haben wir das nahegelegene Explorationsgebiet Saramäki, für das erste Berechnungen durchgeführt wurden. Es könnte die unten genannten Mengen enthalten (die Zahlen zu Saramäki finden Sie auf der GTK-Website zu Lagerstätten und Exploration): Ressourcen: 3,4 Mt @ Cu 0,71 %, Zn 0,63 %, Co 0,086 %, Ni 0,05 %, Fe 17,87 %, S 12,39 % Reserven (UNFC-Klassifizierung): Cu 24,140t, Co 2,924t, Zn 21,420t, Ni 1,700t, S 421,260t, Fe 607,580t "Mit den nachgewiesenen und abgeleiteten Ressourcen stehen wir ganz oben auf der Liste der unerschlossenen Projekte. Diese unabhängige Anerkennung unterstreicht die Bedeutung des Hautalampi-Projekts für die Sicherung einer verantwortungsvollen und lokalen Kobalt- und Kupferversorgung für Europa. Angesichts der aktuellen geopolitischen Lage könnten Projekte wie unseres für Europas strategische Autonomie bei kritischen Rohstoffen von entscheidender Bedeutung sein", sagte Ilari Kinnunen, Geschäftsführer von FinnCobalt Oy, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Eurobattery Minerals, die Eigentümer des Hautalampi-Batteriemineralprojekts ist. Die Liste wurde vom führenden wöchentlichen Newsletter Rock Report veröffentlicht, der detaillierte Explorationsnachrichten, Bergbauvisualisierungen und modernste Datenanalysen liefert und einen umfassenden Überblick über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Exploration, Geologie und Bergbau bietet. Bitte nutzen Sie die folgenden Links, um die Quelle dieser Informationen anzuzeigen (Rock Report auf LinkedIn): Kobalt: https://tinyurl.com/p6cwnvve Kupfer: https://tinyurl.com/57sspxrm Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontakte Roberto García Martínez - CEO E-mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 604 22 55 E-mail: info@augment.se



