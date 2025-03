EQS-News: elumeo SE / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung/Prognose

Corporate News elumeo SE beschließt umfangreiche Maßnahmen zur Kostensenkung im Gesamtvolumen von EUR 5,9 Mio. in 2025 und passt Prognose für 2024 nach unten an Wegfall des Nebenkostenprivilegs bei Kabelnetzbetreibern setzt Umsatz im deutschen Live-Geschäft seit Anfang 2025 unter Druck.

Aktuelle Einspeiseentgelte im deutschen Kabelnetz sind nach Auffassung der elumeo SE auf Basis dreier Gutachten kartellrechtswidrig deutlich überhöht.

Die Gesellschaft beabsichtigt, kurzfristig Schadensersatzansprüche in zweistelliger Millionenhöhe geltend zu machen.

In Folge der überhöhten Einspeiseentgelte wird der Live-Sendebetrieb von 15 auf 10 Stunden verkürzt, Konzentration auf Schmuck im Preissegment ab 50 Euro.

Personalkapazitäten werden angepasst und fast 50 Vollzeitstellen abgebaut.

Gesamteinsparung auf Volljahresbasis in Höhe von EUR 5,9 Mio. gegenüber 2024.

Internationale Sendefenster wachsen weiterhin schnell, aufgrund reduzierter Investitionen wird Zielerreichung des Wachstumsprogramms Juwelo100 allerdings um bis zu drei Jahre verschoben. Nach Zusammenlegung mit Jooli ist der Launch von Juwelo TV in Polen für Q2/2025 geplant.

Umsatz und Marge in 2024 liegen leicht unter der Prognose, bereinigtes EBITDA verfehlt Prognose restrukturierungsbedingt. Berlin, 31. März 2025 - Der Verwaltungsrat der elumeo SE (ISIN DE000A11Q059), des führenden elektronischen Einzelhändlers für Edelsteinschmuck in Europa, hat ergänzend zu den bereits im vergangenen Jahr eingeleiteten Schritten zur Kostensenkung weitere strukturelle Maßnahmen beschlossen. Auslöser sind die gestiegenen Gebühren pro erreichtem Haushalt für die Verbreitung von Teleshoppingsendern in bestimmten Kabelnetzen infolge des Wegfalls des Nebenkostenprivilegs bei Netzbetreibern. Versuche des Unternehmens, mit den Kabelnetzbetreibern über eine Herabsetzung der Verbreitungskosten zu verhandeln, waren zuvor gescheitert. Deshalb hat die elumeo SE das bestehende Vergütungsmodell kartellrechtlich prüfen lassen. Nach eingehender Prüfung kommen drei unabhängige Gutachten von renommierten, international tätigen und im Kartellrecht spezialisierten Anwaltskanzleien zu dem Ergebnis, dass die elumeo SE einen Anspruch auf Absenkung der Entgelte in der Zukunft sowie auf Schadensersatz in zweistelliger Millionenhöhe für zu viel gezahlte Entgelte in der Vergangenheit hat. Inzwischen hat das Unternehmen eine der Kanzleien mit der außergerichtlichen und gegebenenfalls auch gerichtlichen Geltendmachung der Schadensersatzansprüche beauftragt. Da die gestiegenen Verbreitungskosten pro Haushalt im Geschäftsbereich TV sowie auch die Rohmaterialkosten für Gold und Silber im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld nicht vollständig an die Kunden weitergereicht werden können, hat die elumeo SE ein tiefgreifendes Restrukturierungsprogramm der Gruppe beschlossen und wird dieses kurzfristig umsetzen. Möglich wurden die im folgenden beschriebenen Effizienzsteigerungen durch die rapiden Fortschritte bei Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz. Ab 1. April 2025 wird der tägliche Live-Sendebetrieb von 15 auf 10 Stunden verkürzt. In den gekürzten Sendestunden werden künftig vollautomatisch erstellte Sendungen auf der Basis bereits produzierten Contents ausgestrahlt. Hier kommt die für die internationalen Sendefenster entwickelte KI-basierte Technologie zum Einsatz. Des Weiteren entfallen erhebliche Overheadfunktionen in Folge von Digitalisierung und dem gesteigerten Einsatz von Künstlicher Intelligenz in allen Bereichen. Zum Dritten wird das Produktangebot auf Schmuck im Preissegment über EUR 50 konzentriert. Als Folge dieser Maßnahmen werden die Personalkapazitäten der Juwelo Deutschland GmbH kurzfristig angepasst und fast 50 Vollzeitstellen abgebaut. Dies führt in Summe zu einer gesamten Kosteneinsparung auf Volljahresbasis gegenüber 2024 in Höhe von EUR 5,9 Mio. Die hierfür erforderlichen Maßnahmen werden bereits am 31. März 2025 umgesetzt. Das im vergangenen Jahr beschlossene Wachstumsprogramm Juwelo100 wird weitergeführt, die Erreichung der Ziele verschiebt sich jedoch um voraussichtlich bis zu drei Jahre. Florian Spatz, Chief Executive Officer der elumeo SE: "Wir bedauern die nunmehr beschlossenen Strukturmaßnahmen, insbesondere den Personalabbau. Die überhöhten Einspeiseentgelte in bestimmten Kabelnetzen machen diese Entscheidung ebenso notwendig wie die aktuelle Kaufzurückhaltung der mit Blick auf die schwache deutsche Konjunktur nach wie vor verunsicherten Kunden." Spatz weiter: "Die zu erwartenden Einsparungen sollen die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des elumeo Konzerns nachhaltig sichern." Weiterhin auf Wachstumskurs und über Plan liegt die mittels einer eigens entwickelten Multi-Language-Plattform in 2024 gestartete Internationalisierung 2.0 von Juwelo TV. Die Sendefenster in Spanien und Italien sollen im Jahr 2025 ausgeweitet werden. Die Ausstrahlung in Frankreich wurde aufgrund zu geringer Skalierungseffekte wieder eingestellt. Weitere Sendefenster in Polen und den Niederlanden sind für 2025 vorgesehen. Die Multi-Language-Plattform zeichnet für die Live-TV-Ausstrahlung in Deutschland produzierte Shows auf, übersetzt diese per Künstlicher Intelligenz in die jeweilige Landessprache und spielt sie automatisiert in den internationalen Märkten aus. Auf diese Weise entfallen die Kosten eines klassischen lokalen Sendebetriebs, so dass im Cash Flow bereits kurzfristig der Break-even erreicht werden kann. Im Zuge dieser Konzentration auf die internationalen Sendefenster hat sich die elumeo SE des Weiteren dazu entschieden, die Weiterentwicklung der Plattform Jooli im indischen Markt einzustellen. Der prognostizierte Umsatz mit den Internationalen Sendefenstern (bereits bereinigt um den Umsatz in Frankreich) stieg im ersten Quartal 2025 gegenüber dem vierten Quartal 2024 um 18% auf Euro 240k, im Februar konnte die Plattform in einzelnen Wochen bereits mehr als EUR 40k Umsatz erzielen. Durch die oben beschriebene verminderte Profitabilität des Live-TV-Programms in Deutschland kann jedoch weniger in die internationalen Sendefenster investiert werden als für 2025 geplant. Daher verschiebt sich die die geplante Zielerreichung für das Wachstumsprogramm Juwelo100 um bis zu drei Jahre auf das Jahr 2033. Die Arbeiten am Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 liegen im Plan, die Veröffentlichung ist für den 28. April 2025 geplant. Auf Basis vorläufiger Zahlen liegen Umsatz und Marge für 2024 leicht unter der Prognose, die Prognose für das bereinigte EBITDA wird auf bis zu EUR -1 Mio. nach unten angepasst. Für 2024 rechnete die Gesellschaft bisher gegenüber dem Vorjahr mit einem leichten Umsatzrückgang zwischen -4% bis -1%, einer Rohertragsmarge zwischen 47% und 49% sowie einem Bereinigten EBITDA zwischen EUR 0,5 bis 1,5 Mio.

Über die elumeo SE: Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Direktvertrieb von hochwertigem Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden insbesondere farbigen Edelsteinschmuck zu günstigen Preisen an. Die elumeo Gruppe betreibt Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien und Italien sowie Webshops in Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Belgien. Die elumeo Gruppe betreibt mit ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft jooli.com GmbH die KI-gesteuerte Video-Shopping-App Jooli. Kontakt elumeo SE

Investor Relations

Erkelenzdamm 59/61

10999 Berlin

Tel.: +49 30 69 59 79-231

Fax: +49 30 69 59 79-650

E-Mail: ir@elumeo.com www.elumeo.com



