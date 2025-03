APA ots news: Allianz Österreich Jahresergebnis 2024 - erneut starkes Wachstum in der Gesundheitsversicherung

Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen stellt die Allianz Österreich die Weichen für zukünftiges Wachstum

Wien (APA-ots) - -



Prämienentwicklung mit einem Plus von 1,5 % auf 1.730 Millionen Euro



-



Operatives Ergebnis in Österreich 158 Millionen Euro



-



Starkes Wachstum von 14,1 % Prozent wie in den Vorjahren bei Gesundheitsversicherung



-



Kombinierte Schaden-Kosten-Quote bei 94,8 Prozent



-



Schwerpunkte 2025: weitere Entwicklung der Wachstumspotenziale bei Gesundheitsversicherung, betriebliche Altersvorsorge, Gewerbeversicherung



Aufgrund ihres resilienten Geschäftsmodells hat die Allianz Österreich im Geschäftsjahr 2024 ungeachtet des wirtschaftlichen Umfelds und der zunehmenden Naturkatastrophen ein solides Ergebnis erwirtschaftet. Insbesondere die Auswirkungen hoher Schadeninflation, Naturkatastrophen und getrübte Konjunkturaussichten haben sich im Ergebnis niedergeschlagen.



Gerade wegen der Vielzahl an wirtschaftlichen Herausforderungen hat sich das Unternehmen bewusst dafür entschieden, im Jahr 2024 die Weichen neu zu stellen. Die Allianz Österreich hat viel Energie in die Effizienzsteigerung der Strukturen und den Umbau des Portfolios investiert. So wurden in wichtigen Bereichen Produktanpassungen angestoßen, die im Jahr 2025 verfügbar sein und sich in den Folgejahren positiv auf das Geschäftsergebnis auswirken werden. Dies geschieht im Sinne der Kund:innen, um weiterhin Produkte anbieten zu können, die die nötige Sicherheit bieten, den Herausforderungen der Zukunft gerecht werden und die bezahlbar sind.



Zwtl.: Gesamtprämien auf Vorjahresniveau, Gesundheitsversicherung wächst um 14,1 %



Die Gesamt-Bruttoprämien der Allianz Österreich beliefen sich im Jahr 2024 auf 1.730 Millionen Euro. In der Schaden-, Unfall- und Krankenversicherung konnten die Einnahmen um 2,1 % auf 1.397,5 Millionen Euro gesteigert werden. Insbesondere in der Gesundheitsversicherung zeigt sich erneut ein deutliches Plus von 14,1 % gegenüber dem Vorjahr - ein Zeichen für die hohe Attraktivität des Produktes, das seit Markteinführung stetig über dem Markt gewachsen ist.



Das operative Ergebnis 2024 belief sich auf 158 Millionen Euro und wurde primär von Inflationseffekten im Schaden und in den Verwaltungsaufwendungen sowie schwerwiegenden Unwetterschäden beeinflusst. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote der Allianz Österreich stieg in Folge auf 94,8 %.



In diesem Jahr wird die Allianz Österreich bestehende Wachstumsimpulse nutzen, wobei der Schwerpunkt auf der Personenversicherung und dem Geschäft mit kleinen und mittelgroßen Unternehmen liegt. Nicht zuletzt angesichts der

Extremwetterereignisse des vergangenen Jahres, welche die Auswirkungen des Klimawandels einmal mehr spürbar machten, wird Nachhaltigkeit weiterhin ein wichtiger Eckpfeiler der Unternehmensstrategie bleiben. Als Mitgründerin der Green Finance Alliance setzt sich die Allianz Österreich für Investitionen in nachhaltige Technologien und die Förderung von Umweltbewusstsein ein. Die Integration von ESG-Faktoren in den Investmentprozess bleibt auch 2025 ein zentrales Thema.



