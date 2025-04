EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Corporate News LAIQON AG: Geschäftsbericht 2024 bestätigt Wachstumsstrategie Operative Finanzkennzahlen und Cash Flow 2024 deutlich verbessert

Eigenkapitalquote Konzern steigt auf 60,1% (Vj.: 42,9%)

Impairment-Test nach IFRS ergibt Nutzungswert von 139 Mio. EUR

AuM-Anstieg auf knapp 6,7 Mrd. EUR in Q1 2025 Hamburg, 31. März 2025 Operative Finanzkennzahlen und Cash Flow 2024 deutlich verbessert Der Aufsichtsrat der LAIQON AG hat am 28. März 2025 den erstmals durch die RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, geprüften und testierten Konzernjahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 festgestellt. Die operativen Finanzkennzahlen 2024 der LAIQON AG wurden deutlich verbessert. Anstieg Umsatzerlöse auf 31,0 Mio. EUR (Vj. bereinigt: 28,3 Mio. EUR) Insgesamt stiegen die Brutto-Umsatzerlöse des LAIQON-Konzerns im Geschäftsjahr 2024 deutlich um 10 % auf 31,0 Mio. EUR. (Vj. bereinigt: 28,3 Mio. EUR*). Im 2. Hj. 2024 erhöhten sich die Umsatzerlöse dabei auf 16,2 Mio. EUR. Dies entspricht einem Anstieg von über 9 % gegenüber dem 1. Hj. 2024 (14,8 Mio. EUR). Dabei stiegen die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2024 in allen drei operativen Geschäftssegmenten des LAIQON-Konzerns. Insbesondere konnten die Umsatzerlöse im Geschäftssegment LAIQON Digital Wealth um 77 % auf 3,92 Mio. EUR (Vj.: 2,21 Mio. EUR) gesteigert werden. Dabei wurden erste Meilensteinzahlungen aus der Kooperation mit der Union Investment und dem Kooperationsprodukt "WertAnlage" vereinnahmt. Der LAIQON-Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2024 Performance-Fees aus dem Asset Management der Fonds, den Spezialmandaten sowie aus der Vermögensverwaltung in Höhe von rund 2,3 Mio. EUR. Im 1. Quartal 2025 befinden sich einige Produkte und Strategien des LAIQON-Konzerns wieder an den relevanten High Watermarks, so dass im 1. Hj. 2025 bei weiterhin positiver Kapitalmarktentwicklung erneut von abzurechnenden Performance-Fees ausgegangen werden kann. EBITDA deutlich auf -3,8 Mio. EUR verbessert (Vj. bereinigt -7,3 Mio. EUR) Die gestarteten Projekte der Wachstumsstrategie und die damit verbundenen Skalierungseffekte führten insbesondere im 2. Hj. 2024 trotz einmaliger Sonderaufwendungen aufgrund von Umstrukturierungen in Höhe von 0,7 Mio. EUR zu einer deutlichen Verbesserung des operativen Ergebnisses des LAIQON-Konzerns. Insgesamt verbesserte sich das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisation (EBITDA) im Geschäftsjahr 2024 auf -3,8 Mio. EUR (Vj. bereinigt: -7,3 Mio. EUR*). Konzernperiodenergebnis deutlich auf -7,6 Mio. EUR verbessert (Vj. -12,3 Mio. EUR) Das Finanzergebnis des LAIQON-Konzerns sank im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des Wegfalls von Einmalbelastungen aus der Neubewertung von Kaufpreisverbindlichkeiten auf -2,5 Mio. EUR. (Vj.: -8,9 Mio. EUR). Das den Aktionären der LAIQON AG zurechenbare Konzernperiodenergebnis reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr deutlich auf -7,6 Mio. EUR (Vj.: -12,3 Mio. EUR). Cash Flow aus laufender operativer Geschäftstätigkeit deutlich auf -3,3 Mio. EUR verbessert (Vj.: -10,7 Mio. EUR) Der Nettomittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr 2024 verbesserte sich um 7,4 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr. Der Nettomittelabfluss aus der Investitionstätigkeit belief sich auf -2,6 Mio. EUR. (Vj.: -1,3 Mio. EUR). Der Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 12,4 Mio. EUR. (Vj.: 8,8 Mio. EUR). Zugleich stiegen dadurch die Zahlungsmittel und Zahlungsäquivalente des LAIQON-Konzerns zum 31.12.2024 auf 13,7 Mio. EUR. (Vj.: 7,1 Mio. EUR). Dabei ist außerdem zu berücksichtigen, dass die Verbindlichkeiten im Geschäftsjahr 2024 um rund 6 Mio. EUR reduziert werden konnten. Auch die Eigenkapitalquote des LAIQON-Konzerns verbesserte sich deutlich auf 60,1 % (Vj.: 42,9 %). Impairment-Test ergibt Nutzungswert von 139 Mio. EUR Der im Rahmen des Konzernabschlusses durchgeführte Werthaltigkeits-Test nach IFRS ergab einen Nutzungswert der drei operativen Geschäftssegmente (Buchwerte und Gemeinkosten des Geschäftssegment LAIQON-Gruppe umgelegt) von 139 Mio. EUR. Dieser Nutzungswert liegt ca. 54 % oberhalb der aktuellen Marktkapitalisierung der LAIQON AG in Höhe von rund 90 Mio. EUR. AuM-Anstieg auf knapp 6,7 Mrd. EUR in Q1 2025 Das verwaltete Vermögen (AuM) des LAIQON-Konzerns steigt nach vorläufigen Ergebnissen in den drei operativen Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth zum 31. März 2025 auf rund 6,7 Mrd. EUR(e). Die AuM steigen damit im 1. Quartal 2025 organisch um weitere 0,2 Mrd. EUR (31.12.2024: 6,5 Mrd. EUR). Nach Abschluss der Akquisitionen und mit der Umfirmierung der Gesellschaft in LAIQON AG im Januar 2023 sind die AuM damit seit dem 4. Quartal 2022 von 5,7 Mrd. EUR um knapp 1,0 Mrd. EUR angestiegen. Dies entspricht einer organischen Wachstumsrate von rund 18 %. Die bestehende Guidance des LAIQON-Konzerns eines überwiegend organisch erwarteten Anstiegs der AuM auf 8-10 Mrd. EUR(e) in 2025 wird bestätigt. Zur Umsetzung dieser Zielsetzung werden die konzernweiten Projekte der Wachstumsstrategie beitragen. Hierzu zählt insbesondere das zum Jahresende 2024 gestartete Kooperationsprodukt "WertAnlage" von Union Investment und LAIC. Zum Gesamtjahresergebnis 2024 kommentiert Dipl.-Ing. Achim Plate, CEO der LAIQON AG: "Mit 2024 haben wir eine sechsjährige Aufbau- und Investitionsphase erfolgreich abgeschlossen. Der Geschäftsbericht 2024 dokumentiert dazu die deutliche Verbesserung unserer Finanzkennzahlen. Die Skalierung unseres Geschäftsmodells beginnt zu greifen. Mit dem überaus erfolgreichen Vertriebsstart unseres Kooperationsproduktes "WertAnlage" mit der Union Investment haben wir dafür einen Proof of Concept geliefert. Das Ziel der Guidance von 8-10 Mrd. EUR AuM in 2025 soll in diesem Jahr wie geplant erreicht werden. Dazu werden auch weitere Partnerschaften beitragen, die aktuell bearbeitet werden." Der heute veröffentlichte Geschäftsbericht 2024 der LAIQON AG ist hier downloadbar: https://laiqon.ag/investor-relations/finanzberichte CEO-Webcast am Freitag, 4. April 2025 Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die LAIQON AG am Freitag, 4. April 2025 um 10:00 Uhr MESZ einen Webcast abhalten. CEO Dipl.-Ing. Achim Plate wird das Konzernergebnis der LAIQON AG 2024 erläutern und ein Projektupdate geben. Der Webcast wird in deutscher Sprache abgehalten. Zur Anmeldung: https://laiqon.ag/investor-relations/laiqon-ceo-call-mit-dipl-ing-achim-plate Über die LAIQON AG: Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen mit einem treuhänderisch verwalteten Vermögen von rund 6,7 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2025). Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über seine Plattform ein breites Portfolio an Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds, standardisierte als auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung, Wealth Management-Kooperationen bis hin zu einem Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® und der selbst entwickelte LAIC ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management. Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement, über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung * Die Kennzahlen wurden um den Verkauf des Bestandsgeschäfts im Jahr 2023 bereinigt. Dabei wurde das Geschäft mit geschlossenen Fonds veräußert, mit Ausnahme der aktiven Immobilienfonds.



