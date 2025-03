Die Commerzbank-Aktie gehört am Montag zu den größten Verlierern im DAX und setzt ihre beunruhigende charttechnische Entwicklung fort. War es das jetzt endgültig mit der Rallye bei dem Geldinstitut? Und wie sollten Anleger nun reagieren? Platzt die Übernahme? Am Montag setzt vor allem die erneut einsetzende globale Unsicherheit die Commerzbank-Aktie unter Druck. Mit Blick auf die bald anstehende Inkraftsetzung der Zölle in den USA gibt es einen breiteren ...

