München (ots) -"Be the next Wolff Fuss" - das ist eine einmalige Chance für alle Nachwuchs-Kommentator*innen, die ein TV-Spiel live als Reporter begleiten wollen. Gemeinsam mit MagentaSport suchen Wolff Fuss, Deutschlands Fußball-Kommentator Nummer 1, und der einstige Toptorjäger Simon Terodde herausragende Talente. Die Bewerbung für das Casting im Bootcamp in München startet auf dem "MagentaSport TikTok"-Kanal. Ein starkes Team begleitet die MagentaSport-Aktion "Be the next Wolff Fuss": Content Creator Paul Fischer alias "Paulomuc", Reporter Basti Schwele und Rena Schwabl als "Behind the Scenes"-Reporterin. Der Preis ist ein Live-Kommentar eines Fußballspiels bei MagentaSport. Die Aktion "Be the next Wolff Fuss" geht auf eine neu geschlossene Partnerschaft zwischen "The Pack F.C.", dem Icon-League-Team von Fuss und Terodde, sowie MagentaSport zurück."Wir vermitteln hier eine absolute Traum-Chance! Der Live-Kommentar, gerade beim Fußball - das ist die Sahnehaube. Spontan Emotionen erfassen, dosieren, ständig verfügbares Fachwissen und Situationen mit Unterhaltungswert bieten. Eine schöne, komplexe und große Herausforderung", sagt Deutschlands bekanntester Fußball-Kommentator Wolff Fuss, der selbst Ende der 1990er Jahre seine Karriere im Fernsehen startete und seit der EURO 2022 auch für MagentaTV Fußball-Großereignisse kommentiert. Was Fuss beim MagentaSport-Casting wichtig ist: "In jeder Situation die richtige Reaktion zeigen."Finalist*innen werden im Bootcamp in München geprüftFür die Bewerbung zum Casting müssen die Kandidat*innen auf einem eigenen, öffentlichen TikTok-Account Spielsequenzen von The Pack aus der Icon-League selbst vertonen und via Direktnachricht auf TikTok bei MagentaSport einreichen. Aus den Bewerbungen werden die besten Talente ausgesucht, die sich dann in mehreren "Challenges" beweisen müssen. Die Besten erreichen die nächste Runde. Paul Fischer, Content Creator, Moderator, Entertainer und als Interpret des Songs "Füllkrug" populär geworden und Reporter Basti Schwele fungieren als "Challenge-Coaches". Die Influencerin Rena Schwabl hat mit ihrem Tiktok-Kanal "Lieblingsspielerfrau" Bekanntheit erlangt. Sie inszeniert die Challenges und das Auswahlverfahren als "Behind the Scenes"-Reporterin.Die 4 Finalist*innen werden an zwei Tagen in München unter Leitung von Wolff Fuss und Simon Terodde in einem Bootcamp weiter ausgebildet.Gewinner*in kommentiert Live-Spiel bei MagentaSportDer Sieger oder die Siegerin wird von Wolff Fuss gekürt und darf ein Live-Spiel bei MagentaSport kommentieren. Die Chance auf einen Einstieg als Fußball-Kommentator*in. Dazu gibt's einen Besuch an einem Icon League Spieltag an der Seite von "The Pack F.C." mit Einblick hinter die Kulissen.Weitere Informationen zur Bewerbung und der Aktion "Be the next Wolff Fuss" gibt es hier:MAGENTA SPORT bei TikTok (https://www.tiktok.com/@magentasport)Der Trailer "Be the next Wolff Fuss": https://cloud.thinxpool.de/s/etNiBekFg4RQaGDAuch hier kann die Aktion verfolgt werden:The Pack F.C. Instagram: https://www.instagram.com/thepack_fc/The Pack F.C. Tiktok: https://www.tiktok.com/@thepack_fcWolf Fuss Tiktok: https://www.tiktok.com/@wolfffussWolf Fuss Instgram: https://www.instagram.com/wolfffuss/?hl=en