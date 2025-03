Unterföhring (ots) -Warum brechen Vulkane aus? Wie funktioniert das Wetter? Was sind die besten Moves auf einer Wasserrutsche? Und wie macht man eigentlich die beste Schokolade der Welt? Diese und unzählige weitere Fragen über das Leben auf unserem Planeten stellt das freche Alien Cosmo, das nach einer Bruchlandung auf der Erde gestrandet ist - in "Galileo Kids" ab 5. April immer samstags ab 07:45 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn. Zusammen mit Reporter Vincent Dehler erlebt Cosmo aufregende Abenteuer und dabei erfahren beide jede Menge spannendes Wissen über unsere Welt. Außerdem sorgen Cosmo und Vince ab 4. April in "Galileo Kids - der Podcast" für neue Aha-Momente auf allen bekannten Audio-Plattformen.ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: "Seit mehr als einem Vierteljahrhundert vermittelt 'Galileo' auf ProSieben unterhaltsam und gleichzeitig fundiert Wissen aus allen Lebensbereichen. Mit 'Galileo Kids' erweitern wir die Zuschauer-Zielgruppe auf ein jüngeres Publikum und bieten zum Start ins Wochenende innovative und kindgerechte Wissens-Impulse, die Spaß machen.""Galileo Kids" - ab 5. April immer samstags um 07:45 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf JoynPressekontakt:Barbara StefanerCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 1128email: Barbara.Stefaner@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6002283