© Foto: Kay Nietfeld - dpa

Thyssenkrupp, Renk, Rheinmetall & Thales profitieren massiv vom EU-Aufrüstungsboom. Milliardenaufträge haben die Kurse bereits stark ansteigen lassen - und Analysten sehen weiter Luft nach oben.Europäische Verteidigungsaktien haben einen historischen Aufschwung verzeichnet. Auslöser sind geopolitische Spannungen und massive staatliche Aufrüstungspläne. In Deutschland wurde eine Schuldenreform verabschiedet, die zusätzliche Rüstungsausgaben ermöglicht. Großbritannien kündigte ebenfalls eine Erhöhung des Verteidigungsetats an. Die EU will bis zu 800?Milliarden?Euro für die regionale Sicherheit mobilisieren. Der STOXX Europe Aerospace & Defense Index ist seit Jahresbeginn um rund 38?Prozent …