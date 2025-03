Der Energieinfrastruktur-Spezialist verdoppelt seinen Nettogewinn im vierten Quartal und erweitert den Auftragsbestand um 80% auf 1,4 Milliarden Dollar.

Argan, Inc. (AGX) hat im vierten Quartal und im Geschäftsjahr zum 31. Januar 2025 ein erhebliches Wachstum erzielt. Der jüngste Geschäftsbericht zeigt deutliche Steigerungen bei Umsatz, Nettogewinn und Auftragsbestand. Mit einem Schlusskurs von 126,00 Euro am vergangenen Freitag konnte die Aktie innerhalb einer Woche um beachtliche 11,50 Prozent zulegen.

Im vierten Quartal stiegen die konsolidierten Umsätze im Jahresvergleich um 41 Prozent auf 232,5 Millionen Dollar. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 20,5 Prozent, verglichen mit 14,4 Prozent im gleichen Quartal des Vorjahres. Der Nettogewinn hat sich mehr als verdoppelt und erreichte 31,4 Millionen Dollar bzw. 2,22 Dollar pro verwässerter Aktie, gegenüber 12,0 Millionen Dollar oder 0,89 Dollar pro verwässerter Aktie im Vorjahresquartal. Das EBITDA stieg auf 39,3 Millionen Dollar, verglichen mit 17,6 Millionen Dollar im vierten Quartal des vorherigen Geschäftsjahres.

Jahresergebnisse und Auftragslage

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Argan ?

Für das Geschäftsjahr 2025 meldete Argan einen Umsatzanstieg von 52,5 Prozent auf 874,2 Millionen Dollar, verglichen mit 573,3 Millionen Dollar im Vorjahr. Der Jahresnettogewinn betrug 85,5 Millionen Dollar oder 6,15 Dollar pro verwässerter Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber den 32,4 Millionen Dollar oder 2,39 Dollar pro verwässerter Aktie des Vorjahres darstellt. Das EBITDA für das Geschäftsjahr erreichte 113,5 Millionen Dollar, verglichen mit 51,3 Millionen Dollar im Vorjahr.

Zum 31. Januar 2025 betrug der Auftragsbestand von Argan 1,4 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 80 Prozent gegenüber den 757 Millionen Dollar am Ende des vorherigen Geschäftsjahres entspricht. Der Auftragsbestand umfasst ein 700-MW-Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk in den USA und ein 300-MW-Biokraftstoffkraftwerk in Irland. Nach Quartalsende sicherte sich Argan zudem einen Vertrag für ein 1,2-GW-Erdgaskraftwerk in Texas.

Strategische Perspektiven

Das erhebliche Wachstum bei Umsatz, Nettogewinn und Auftragsbestand unterstreicht die starke Marktposition und operative Effizienz des Unternehmens. Trotz der beachtlichen Rallye von mehr als 26 Prozent seit dem 52-Wochen-Tief von 99,50 Euro im März 2025 liegt die Aktie noch immer rund 20 Prozent unter ihrem Jahreshöchststand. Das diversifizierte Projektportfolio, das sowohl Erdgas- als auch Projekte im Bereich erneuerbarer Energien umfasst, positioniert Argan gut, um die steigende Nachfrage nach zuverlässigen Energiequellen zu bedienen.

Die solide Bilanz mit 525,1 Millionen Dollar an Barmitteln und Investitionen sowie das Fehlen von Schulden bieten eine starke Grundlage für weiteres Wachstum und strategische Investitionen im Energiesektor. Die hohe annualisierte Volatilität von über 80 Prozent deutet jedoch auf eine erhebliche Schwankungsbreite des Aktienkurses in den letzten Monaten hin.

Anzeige

Argan-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Argan-Analyse vom 31. März liefert die Antwort:

Die neusten Argan-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Argan-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 31. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Argan: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...