PRESSEMITTEILUNG Diginex und Forvis Mazars schließen strategische Allianz zur Verbesserung der Lieferketten-Risikoanalyse mit diginexLUMEN London - 31. März 2025 - Diginex Limited ("Diginex" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: DGNX), ein führendes Impact-Tech-Unternehmen mit Fokus auf drängende Herausforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), hat heute eine strategische Allianz mit Forvis Mazars Global ("Forvis Mazars"), einem global tätigen Beratungsunternehmen, bekanntgegeben, um dem umfassenden Kundenstamm von Forvis Mazars die innovative Plattform diginexLUMEN für Lieferkettenverantwortung zur Verfügung stellen. Ziel der Kooperation ist es, Unternehmen bei der Analyse und dem Management klimabezogener und sozialer Risiken in ihren Lieferketten zu unterstützen - und damit Transparenz und Resilienz in einem zunehmend komplexen globalen Umfeld zu stärken. Die Allianz verknüpft die hochmoderne Technologie von Diginex mit der tiefgreifenden Expertise von Forvis Mazars in den Bereichen ESG-Beratung, Klimarisikomanagement und Unternehmensstrategie. Kunden erhalten Zugang zu einem leistungsstarken Tool, mit dem sie Nachhaltigkeitsanforderungen und regulatorische Vorgaben erfüllen können. Die skalierbare und kosteneffiziente Software-as-a-Service-Lösung diginexLUMEN bietet durch den Einsatz robuster Governance-Prozesse, mehrsprachiger Mitarbeiterbefragungen und algorithmusbasierter Risikobewertungen unvergleichliche Einblicke in Risiken innerhalb der Lieferkette. Dies ermöglicht Unternehmen, Probleme wie Zwangsarbeit, Klimaauswirkungen und andere soziale Schwachstellen entlang ihrer globalen Geschäftstätigkeit zu identifizieren, zu priorisieren und gezielt anzugehen. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Forvis Mazars, um diginexLUMEN ihren Kunden vorzustellen und Unternehmen jeder Größe dabei zu unterstützen, die zentralen Herausforderungen innerhalb ihrer Lieferketten anzugehen", sagte Mark Blick, CEO von Diginex. "Diese Allianz unterstreicht unsere Mission, den einfachen Zugang zu fortschrittlichen ESG-Tools zu ermöglichen - damit Organisationen echten Wandel vorantreiben können, während sie gleichzeitig die Erwartungen ihrer Stakeholder sowie regulatorische Anforderungen erfüllen." Forvis Mazars, bekannt für maßgeschneiderte Lösungen im Bereich ESG- und Klimarisikomanagement, sieht in dieser Allianz einen wichtigen Schritt zur Förderung nachhaltiger und zukunftsfähiger Geschäftsmodelle. "Unsere Kunden legen zunehmend Wert darauf, die Risiken in ihren Lieferketten im Zusammenhang mit Klimawandel und sozialen Herausforderungen zu verstehen und zu minimieren", sagte William Hughes, Sustainability Director bei Forvis Mazars. "Durch die Integration von diginexLUMEN in unser Leistungsportfolio können wir umsetzbare Erkenntnisse und innovative Technologien bereitstellen, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und in einer sich rasant verändernden Welt erfolgreich zu bleiben." Diese strategische Zusammenarbeit kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da globale Lieferketten zunehmend unter der Beobachtung von Aufsichtsbehörden, Investoren und Verbrauchern stehen, die mehr Transparenz und Verantwortungsbewusstsein in Bezug auf Klima- und soziale Auswirkungen fordern. Die nachgewiesene Erfolgsbilanz von diginexLUMEN - entwickelt in Zusammenarbeit mit Branchenführern wie The Coca-Cola Company, Unilever und Reckitt - macht die Lösung zu einem wegweisenden Instrument für Unternehmen, die über traditionelle Audit-Modelle hinausgehen und ein kontinuierliches, datengestütztes Risikomanagement etablieren möchten. Im Rahmen dieser Allianz erhalten die Kunden von Forvis Mazars Zugang zu den umfassenden Funktionen von diginexLUMEN - darunter die Überwachung der Lieferantenleistung, ESG-Reporting-Funktionen sowie die Nachverfolgung konkreter Verbesserungsmaßnahmen. All dies ist darauf ausgelegt, Transparenz und Verantwortlichkeit zu fördern. Gemeinsam verfolgen Diginex und Forvis Mazars das Ziel, einen neuen Standard für Sorgfaltspflichten in der Lieferkette zu setzen und Unternehmen dabei zu unterstützen, Rentabilität mit gesellschaftlicher Verantwortung in Einklang zu bringen. Weitere Informationen zu diginexLUMEN oder zur Vereinbarung einer Demo sind unter www.diginex.com verfügbar. Für Anfragen zu den ESG- und Klimarisiko-Dienstleistungen von Forvis Mazars besuchen Sie bitte www.forvismazars.us . Über Diginex Diginex Limited ist ein auf den Cayman Islands ansässiges Unternehmen mit Tochtergesellschaften in Hongkong, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika. Diginex Limited nahm seine Geschäftstätigkeit im Jahr 2020 auf und ist ein Softwareunternehmen, das Unternehmen und Regierungen dazu befähigt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Diginex Limited ist ein Unternehmen für Impact-Technologie, das Organisationen dabei unterstützt, einige der dringendsten ESG-, Klima- und Nachhaltigkeitsprobleme anzugehen, indem es Blockchain-, maschinelle Lern- und Datenanalysetechnologie einsetzt, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in den Bereichen soziale Verantwortung von Unternehmen und Klimaschutz zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten mithilfe benutzerfreundlicher Software zu sammeln, auszuwerten und weiterzugeben. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/ . Über Forvis Mazars Forvis Mazars ist die gemeinsame Marke des Forvis Mazars Global Netzwerks (Forvis Mazars Global Limited) und seiner beiden unabhängigen Mitglieder: Forvis Mazars, LLP in den USA und Forvis Mazars Group SC, eine international integrierte Partnerschaft mit Präsenz in über 100 Ländern. Forvis Mazars Global Limited ist eine britische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die selbst keine Dienstleistungen für Mandanten erbringt. Forvis Mazars LLP ist die britische Firma der Forvis Mazars Group. Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten und basieren auf den derzeitigen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie seine finanzielle Lage, Geschäftsergebnisse, Unternehmensstrategie und finanziellen Anforderungen beeinflussen könnten. Anleger können zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen oder Formulierungen wie "ungefähr", "glaubt", "hofft", "erwartet", "geht davon aus", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", "dürfte" oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen, die nach dem Veröffentlichungsdatum eintreten, oder um Änderungen der eigenen Erwartungen zu reflektieren - es sei denn, eine solche Verpflichtung besteht kraft Gesetzes. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen tatsächlich erfüllen. Das Unternehmen weist Investoren ausdrücklich darauf hin, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und empfiehlt, auch andere Faktoren zu berücksichtigen, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt wurden und die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken könnten. Für Anfragen von Investoren und Medien wenden Sie sich bitte an: Diginex Investor Relations E-Mail: ir@diginex.com IR-Kontakt - Europa Anna Höffken Kirchhoff Consult Telefon: +49 (40) 609186-0 E-Mail: diginex@kirchhoff.de IR-Kontakt USA Jackson Lin Lambert by LLYC Telefon: +1 (646) 717-4593 E-Mail: jian.lin@llyc.global IR-Kontakt - Asien Shelly Cheng Strategic Public Relations Group Ltd. Telefon: +852 2864-4857 E-Mail: sprg_diginex@sprg.com.hk Kontakt Forvis Mazars Josh Voulters Communications and Brand Director Email: josh.voulters@mazars.co.uk



