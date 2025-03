News von Trading-Treff.de Die Indizes von DAX und an der Wall Street stehen vor einer weiteren Abwärtswelle. Wir schauen als Aktienanalysen auf die Werte von Nvidia, Tesla, Nike, Broadcom, Coca Cola und weiteren Werten. Runde Marken im Visier der Börse n der Vorwoche schafften es weder die Indizes an der Wall Street noch der DAX, per Saldo ein Plus zu erzielen. Gerade im DAX scheinen sich die US-Zölle auf Autos, die zur Wochenmitte starten sollen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...