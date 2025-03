Mitteilung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA:

ABO Energy stärkt Basis für Gewinnwachstum

Mit einem Jahresüberschuss von 25,6 Millionen Euro hat der ABO Energy-Konzern im Geschäftsjahr 2024 das zweitbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte erzielt. Nur im Jahr zuvor fiel das Ergebnis mit 27,3 Millionen Euro noch besser aus. Angesichts einer weiter gestärkten Pipeline mit zahlreichen Wind-, Solar- und Batterieprojekten in fortgeschrittenem Stadium erwartet die Geschäftsführung für die nächsten Jahre deutlich steigende Gewinne. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 liegt die Prognose in einer Spanne zwischen 29 und 39 Millionen Euro. In den Jahren ab 2027 rechnet die Geschäftsführung mit jährlichen Überschüssen von etwa 50 Millionen Euro - mit weiter steigender Tendenz.

Angesichts des guten Ergebnisses werden Geschäftsführung und Aufsichtsrat der für den 27. Mai geplanten Hauptversammlung vorschlagen, die Dividende auf 0,65 Euro je Aktie anzuheben (Vorjahr: 0,60 Euro). Der Jahresüberschuss der Muttergesellschaft beträgt 25,9 Millionen Euro (Vorjahr: 27 Millionen Euro) und soll zum größten Teil in die Gewinnrücklage eingestellt werden und damit zur weiteren Wachstumsfinanzierung beitragen.

Der Geschäftsbericht 2024 steht wie die Zahlenwerke der Vorjahre auf der Internetseite zur Verfügung: https://www.abo-wind.com/de/unternehmen/geschaeftsberichte.html. Erstmals bietet ABO Energy eine Präsentation des Jahresabschlusses an. Die Geschäftsführer Alexander Reinicke und Dr. Karsten Schlageter geben Ein- und Ausblicke und beantworten Fragen. Anmeldungen zur digitalen Veranstaltung am 1. April ab 14 Uhr sind über diesen Link möglich: https://research-hub.de/events/registration/2025-04-01-14-00/AB9-GR

Deutlich gewachsene Umsatzerlöse

Im Vergleich zum Vorjahr deutlich gewachsen sind 2024 die Umsatzerlöse - von 300 auf 446 Millionen Euro. Zwölf Länder - und damit ein Land mehr als im Jahr zuvor - haben 2024 mit Beiträgen von jeweils mehr als 0,5 Millionen Euro zu den Erlösen beigetragen. Zugleich ist der Anteil Deutschlands am Geschäft deutlich von 40 Prozent auf 62 Prozent gewachsen. 59 Prozent des Umsatzes hat ABO Energy 2024 mit Errichtungsleistungen erlöst (Vorjahr: 52 Prozent). In absoluten Zahlen ist der Umsatz in diesem Segment von 155 Millionen Euro (2023) auf 264 Millionen Euro (2024) gestiegen. Auch die Erlöse aus Planung und Rechteverkauf sind in absoluten Zahlen gestiegen - von 127 Millionen Euro (2023) auf 162 Millionen ...

