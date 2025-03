Der bislang starke DAX-Trend 2025 gerät ins Wanken. Neue Aussagen von US-Präsident Donald Trump zur Handelspolitik sorgten am Wochenende für Nervosität - mit spürbaren Folgen zum Wochenauftakt an den Börsen in Asien und Europa.Der DAX fiel am Montag am Nachmittag sogar zeitweise unter 22.000 Punkte zurück - erstmals seit Mitte Februar. Am Ende ging der Leitindex bei 22.163,49 Punkten aus dem Handel. Das bedeutete ein Minus von 1,3 Prozent.Bereits am Morgen rutschte er unter seinen 50-Tage-Durchschnitt, ...

