STS Group AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2024 - Jahresprognose in anspruchsvollem Marktumfeld erfüllt



STS Group AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2024 - Jahresprognose in anspruchsvollem Marktumfeld erfüllt US-Werk als wesentlicher Wachstumstreiber

Konzernumsatz vor Einmaleffekten steigt um 8,5 % auf 301,5 Mio. EUR (2023: 277,9 Mio. EUR)

EBITDA auf 23,0 Mio. EUR verbessert (2023: 20,5 Mio. EUR)

EBITDA-Marge stabil bei 7,4 % (2023: 7,4 %)

Prognose 2025: Stabiler Konzernumsatz vor Einmaleffekten und EBITDA-Marge im höheren einstelligen Prozentbereich Hagen, 31. März 2025 - Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68 ), ein im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter weltweit tätiger Systemlieferant für die Automobilindustrie, veröffentlicht heute ihren Geschäftsbericht sowie geprüfte Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2024. Wie erwartet, hat insbesondere der planmäßige Hochlauf des neuen Werks in den USA das Wachstum im Geschäftsjahr 2024 weiter vorangetrieben. Entsprechend konnte die STS Group auch ihre Jahresprognose für den Konzernumsatz und die Konzern-EBITDA-Marge in einem anspruchsvollen Marktumfeld erfüllen. Alberto Buniato, CEO der STS Group AG: "Die anhaltende Schwäche der Weltwirtschaft hat sich auch dämpfend auf die Nutzfahrzeugbranche ausgewirkt. Nachholeffekte aus Pandemiezeiten haben sich weitgehend aufgelöst, die Marktdynamik hat sich normalisiert. Dementsprechend waren im Geschäftsjahr 2024 rückläufige Absatzzahlen in wichtigen Regionalmärkten zu beobachten, die auch die Geschäftsentwicklung der STS Group teilweise belastet haben. Dennoch haben wir uns in diesem anspruchsvollen Marktumfeld sehr gut behauptet und konnten sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig nochmal deutlich zulegen. Erwartungsgemäß hat dazu das neue Werk in den USA einen wesentlichen Beitrag geleistet. Trotz der anhaltend wirtschafts- und geopolitischen Unsicherheiten sehen wir uns auf dieser Basis auch für das Geschäftsjahr 2025 gut gerüstet, unsere Marktposition weiter zu stabilisieren." Umsatzentwicklung Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete die STS Group AG Konzernumsatzerlöse in Höhe von 311,1 Mio. EUR nach 277,9 Mio. EUR in der Vorjahresperiode. Bereinigt um Einmaleffekte, die auf reine Fixkostenkompensationen von Kunden zurückzuführen sind, in Höhe von 9,7 Mio. EUR, wurde ein Umsatzwachstum von 8,5 % auf 301,5 Mio. EUR erzielt und liegt damit im Rahmen der Jahresprognose. Dieses Wachstum wurde wesentlich vom Segment Plastics und den dort enthaltenen Umsatzbeiträgen des US-Werks getragen. So verzeichnete das Segment Plastics ein deutliches Umsatzwachstum vor Einmaleffekten von 17,3 % auf 238,2 Mio. EUR (2023: 203,1 Mio. EUR). Inklusive der genannten Fixkostenkompensationen von Kunden stieg der Umsatz um 22,1 % auf 247,9 Mio. EUR. Im Segment China nahmen die Umsatzerlöse um 13,6 % auf 44,1 Mio. EUR (2023: 51,0 Mio. EUR) ab. Dies ist auf eine Marknormalisierung im Jahr 2024 zurückzuführen, nachdem das Vorjahr von einem Aufschwung gekennzeichnet war infolge des Endes der strikten Null-COVID Politik zu Beginn des Geschäftsjahres 2023. Das Segment Materials verzeichnete ebenfalls einen Umsatzrückgang von 10,6 % auf 34,5 Mio. EUR (2023: 38,5 Mio. EUR), was auf die rückläufigen Nutzfahrzeugmärkte zurückzuführen ist. Ergebnisentwicklung Überproportional positiv entwickelte sich die Ertragslage der STS Group. Hier zahlten sich insbesondere die in den Vorjahren durchgeführten Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen aus, die trotz der Anlaufkosten für das US-Werk in einer weiteren Ergebnissteigerung resultierten. Insbesondere das Segment Plastics konnte seinen EBITDA-Beitrag nennenswert verbessern. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Konzerns stieg insgesamt um 2,4 Mio. EUR oder 11,9 % auf 23,0 Mio. EUR nach 20,5 Mio. EUR in der Vorjahresperiode. Die EBITDA-Marge der STS Group blieb stabil bei 7,4 % (2023: 7,4 %) und lag somit am unteren Ende der Prognose. Das Konzernergebnis war mit -0,6 Mio. EUR (2023: -1,2 Mio. EUR) weiterhin negativ, hauptsächlich aufgrund erhöhter Abschreibungen und eines weiter verschlechterten Finanzergebnisses. Prognose 2025 Im Geschäftsjahr 2024 wurden die Konzernumsatzerlöse auch im Zusammenhang mit überdurchschnittlichen Umsätzen aus Werkzeugen für neue Projekte angetrieben. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert der Vorstand eine Stabilisierung des Konzernumsatzes, was auf geringere Umsätze aus Werkzeugen zurückzuführen ist, die teilweise durch zusätzliche Serienverkäufe aus dem neuen Werk in den USA ausgeglichen werden. Daher werden Konzernumsatzerlöse in etwa in Höhe der um Einmaleffekte bereinigten Umsätze aus dem Geschäftsjahr 2024 erwartet (2024: rund 300 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge sollte sich bei einem höheren einstelligen Prozentsatz weiter stabilisieren und ein EBITDA in etwa auf dem Vorjahresniveau erzielt werden. Der Geschäftsbericht 2024 der STS Group AG steht unter https://www.sts.group/de/investor-relations/publikationen als Download zur Verfügung. Kennzahlen des Geschäftsjahres 2024 in Mio. EUR

2024 2023 Veränderung Umsatzerlöse 311,1 277,9 12,0 % Segment Plastics 247,9 203,1 22,1 % Segment China 44,1 51,0 -13,6 % Segment Materials 34,5 38,5 -10,6 % Unternehmen/Konsolidierung -15,2 -14,7 -3,7 % EBITDA 23,0 20,5 11,9 % Segment Plastics 15,7 14,9 5,6 % Segment China 6,3 7,0 -10,6 % Segment Materials 2,2 2,1 6,3 % Unternehmen/Konsolidierung -1,2 -3,4 65,7 % EBITDA-Marge 7,4 % 7,4 % 0,0 Pp 31.12.2024 31.12.2023 Konzern-Eigenkapital 45,0 46,6 -3,4 % Konzern-Eigenkapitalquote 19,5 % 17,5 % 2,0 Pp Zahlungsmittel (frei verfügbar) 25,6 39,3 -34,9 % Nettofinanzschulden 48,8 30,3 61,1 % Mitarbeiter 1.402 1.392 0,7 %

Über STS Group: Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein führender Systemlieferant für die Automotive-Industrie. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit ca. 1.400 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 311,1 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert und entwickelt in ihren Werken und Entwicklungszentren in Frankreich, Deutschland, Mexiko, China und den USA Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen (Sheet Molding Compound - SMC), wie z. B. feste und flexible Fahrzeug- und Aerodynamikverkleidungen, ganzheitliche Innenraumsysteme, wie auch Leichtbau- und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen. STS hat einen großen globalen Footprint mit Werken auf drei Kontinenten. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Hersteller von Nutzfahrzeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen.

