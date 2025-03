Der Online-Automobilhändler verzeichnet trotz kurzfristiger Kursschwäche beachtliche Jahresgewinne und prognostiziert ein verbessertes EBITDA für das laufende Geschäftsjahr

Die AUTO1 Group erlebt derzeit eine dynamische Phase an der Börse. Der Aktienkurs liegt bei 19,86 Euro und verzeichnet einen Tagesrückgang von 4,52 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Trotz des aktuellen Rückgangs liegt die Aktie seit Jahresbeginn mit einem Plus von 22,14 Prozent deutlich im positiven Bereich.

Die AUTO1 Group wurde am 24. März 2025 in den STOXX Europe 600 Index aufgenommen. CFO Markus Boser bezeichnete diese Entwicklung als Spiegelbild der dynamischen Unternehmensentwicklung und Beleg für das Vertrauen der Investoren in das Geschäftsmodell. Die Indexaufnahme unterstreicht die zunehmende Bedeutung des Unternehmens auf dem europäischen Aktienmarkt und dürfte die Sichtbarkeit bei institutionellen Anlegern erhöhen.

Veränderungen in der Aktionärsstruktur

Am 27. März 2025 wurde bekannt, dass Morgan Stanley & Co. LLC seinen Anteil an den stimmberechtigten Aktien der AUTO1 Group ausgebaut hat. Der Finanzdienstleister hält nun 5,13 Prozent der Stimmrechte direkt und weitere 2,73 Prozent über Finanzinstrumente, was einer Gesamtbeteiligung von 7,85 Prozent entspricht. Diese Veränderung in der Aktionärsstruktur könnte als Vertrauensbeweis in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens gewertet werden.

Positive Finanzergebnisse und Ausblick

Die AUTO1 Group verzeichnete im vierten Quartal 2024 ein überdurchschnittlich starkes Ergebnis mit einem bereinigten EBITDA von 37,2 Millionen Euro. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 prognostiziert das Unternehmen einen weiteren Anstieg des bereinigten EBITDA auf 50 bis 70 Millionen Euro. Diese positiven Entwicklungen wurden von Analysten wie Goldman Sachs mit einer Beibehaltung der Kaufempfehlung honoriert.

Trotz der aktuellen kurzfristigen Kursschwäche, die sich in einem Rückgang von 15,13 Prozent im 30-Tage-Vergleich zeigt, bleibt die langfristige Entwicklung beachtlich. Mit einem Kurs, der 361 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 4,31 Euro liegt, zeigt die Aktie weiterhin eine starke Performance im Jahresvergleich. Der aktuelle RSI-Wert von 22,9 deutet allerdings auf eine überverkaufte Marktsituation hin, was die jüngsten Kursrückgänge teilweise erklären könnte.

