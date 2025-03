Mit leichtem Design, fortschrittlicher Gesundheitsüberwachung und zweiwöchiger Akkulaufzeit

Amazfit, eine weltweit führende Marke für intelligente Wearables, die dem Gesundheitsunternehmen Zepp Health (NYSE: ZEPP) gehört, gab heute die Markteinführung der Amazfit Bip 6 Smartwatch bekannt. Mit einem lebendigen 1,97-Zoll-AMOLED-Display, fortschrittlicher Gesundheits- und Herzfrequenzüberwachung, KI-gestützten Fitnessprogrammen, Offline-Navigation und umfassender Schlafüberwachung ist die Bip 6 so konzipiert, dass sie Fitnessbegeisterte im Alltag in jeder Phase ihres Gesundheitsweges unterstützt.

Die Bip 6 wurde für den täglichen Gebrauch entwickelt und verfügt über einen robusten Rahmen aus Aluminiumlegierung, eine Wasserdichtigkeit von 5 ATM und eine beeindruckende Akkulaufzeit von zwei Wochen. Sie ist in vier stilvollen Farbvarianten erhältlich Schwarz, Anthrazit, Stein und Rot und das alles für nur 79,99 USD.

"Wir bei Amazfit sind der Meinung, dass Technologie insbesondere intelligente Wearables jeden Aspekt des Lebens verbessern sollte, ohne dabei Abstriche bei Stil, Leistung oder Erschwinglichkeit zu machen", so Wayne Huang, Gründer und CEO von Zepp Health. "Die Bip 6 wurde sorgfältig für diejenigen entwickelt, die eine Smartwatch benötigen, die mit ihrem aktiven Lebensstil Schritt hält und dabei gut aussieht. Mit fortschrittlicher Fitness-Überwachung, intelligentem Coaching und spezieller Unterstützung für HYROX und Ausdauertraining passt sich die Bip 6 mühelos an dynamische Lebensstile an und bietet gleichzeitig einen außergewöhnlichen Mehrwert."

Hauptmerkmale der Amazfit Bip 6:

Leichtes Aluminium-Design mit leuchtstarkem AMOLED-Display

Mit 2.000 Nits ist der 1,97-Zoll-AMOLED-Bildschirm der Bip 6 hell und bei allen Lichtverhältnissen gut lesbar. Präzise Herzfrequenz- und Schlafdaten dank BioTracker-Technologie

Ausgestattet mit dem branchenführenden BioTracker 6.0 PPG-Biometrie-Herzfrequenzsensor mit zwei Lichtquellen von Amazfit bietet die Bip 6 präzise Messungen der Herzfrequenz, des Blutsauerstoffgehalts, der Stressüberwachung, der HRV (Herzfrequenzvariabilität) und mehr. Über 140 Trainingsmodi, darunter HYROX Race, Smart Strength Training und personalisiertes KI-Coaching

Die Bip 6 unterstützt über 140 Fitness- und Lifestyle-Aktivitäten. Die Funktion "Smart Strength Training" bietet detaillierte Einblicke, wie z. B. die automatische Gruppierung von Muskelübungen, während die Offline-Navigation mit Hin- und Rückweg-Routing ideal für Outdoor-Enthusiasten ist. Verlängerte Batterielebensdauer

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen und einer Wasserdichtigkeit bis 5 ATM kann die Bip 6 selbst mit dem aktivsten Lebensstil mithalten. Intelligente Funktionen für mehr Komfort im Alltag

Erhalten Sie Benachrichtigungen auf Ihrem Handgelenk für Anrufe, SMS, Social-Media-Updates, Kalendererinnerungen und vieles mehr. Tätigen und beantworten Sie Anrufe, antworten Sie auf Textnachrichten mithilfe von Voice-to-Text und der Touch-Tastatur, steuern Sie die Kamera (nur iPhone) und die Musik, synchronisieren Sie Benachrichtigungen und vieles mehr alles über eine Bluetooth-Verbindung zu einem Telefon. Zepp Flow bietet eine vollständige Sprachsteuerung der Uhr, sodass Benutzer Einstellungen anpassen, Bereitschaftswerte anzeigen und vieles mehr können, ohne tippen, wischen oder sich Schlüsselwörter merken zu müssen. Die Zepp-App: Gesundheits- und Fitness-Tracking mit kameragestütztem Ernährungstagebuch

Die aktualisierte Zepp-App bietet eine zentrale, benutzerfreundliche Plattform zur Verfolgung von Gesundheits- und Fitnessdaten, zur Analyse von Trends und zum Zugriff auf personalisierte Erkenntnisse ohne obligatorische Abonnements. Eine neue Funktion für Ernährungstagebücher ermöglicht es den Benutzern, ihre Mahlzeiten direkt in der App zu fotografieren und die Nährwertdaten automatisch hochzuladen, um eine nahtlose Nachverfolgung der Mahlzeiten zu ermöglichen. Diese Funktion ist derzeit in den Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich, Großbritannien und Japan verfügbar.

Verfügbarkeit und Preise

Die Amazfit Bip 6 ist ab heute auf Amazfit.com und Amazon erhältlich. Mit einem Preis von 79,99 USD bzw. 79,90 Euro bietet die Bip 6 erstklassige Funktionen und Leistung zu einem unschlagbaren Preis.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.amazfit.com/en/. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, X (ehemals Twitter) und YouTube.

Über Amazfit

Amazfit, eine weltweit führende Marke für intelligente Wearables mit Schwerpunkt auf Gesundheit und Fitness, ist Teil von Zepp Health (NYSE: ZEPP ), einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie. Mit einer großen Auswahl an Smartwatches und Armbändern ermutigt Amazfit mit seinem Markenmotto "Discover Amazing" Menschen dazu, ihre Grenzen zu überwinden, Erwartungen zu übertreffen und jeden Moment zu genießen.

Amazfit wird von der firmeneigenen Gesundheitsmanagement-Plattform von Zepp Health unterstützt, die rund um die Uhr über die Cloud umsetzbare Erkenntnisse und Anleitungen liefert, um den Benutzern zu helfen, ihre Wellness-Ziele zu erreichen. Mit ihrer herausragenden Handwerkskunst haben die Amazfit-Smartwatches viele Designpreise gewonnen, darunter den iF Design Award und den Red Dot Design Award.

Amazfit wurde 2015 auf den Markt gebracht und wird heute von Millionen von Nutzern verwendet. Die Produkte des Unternehmens sind in mehr als 90 Ländern in den Regionen Amerika, EMEA und APAC erhältlich. Weitere Informationen über Amazfit finden Sie unter www.amazfit.com

