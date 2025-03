EQS-News: Metavista3D, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Metavista3D blickt auf einen wachstumsstarken Start ins Jahr 2025 zurück



01.04.2025 / 01:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 31. März 2025) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen"), ein Vorreiter im Bereich pseudoholografischer 3D-Displaytechnologien der nächsten Generation, hat ein beeindruckendes erstes Quartal 2025 bekannt gegeben, das von großem Engagement der Aktionäre und technologischen Fortschritten geprägt ist. Das Unternehmen konnte erfolgreich 3.000.000 kanadische Dollar für den Betrieb, Marketinginitiativen und Expansionsaussichten einwerben und signalisiert damit einen starken Jahresauftakt. Innovationen und internationale Anerkennung Metavista3D präsentierte auf der CES 2025 in Las Vegas seine bahnbrechenden Innovationen und erregte damit große Aufmerksamkeit. Damit unterstrich das Unternehmen sein Engagement für räumliche Realitätserlebnisse ohne herkömmliche 3D-Brillen. Diese internationale Präsenz unterstreicht den Innovationsvorsprung des Unternehmens im wettbewerbsintensiven Technologieumfeld. Dr. Rolf-Dieter Naske, eine führende Persönlichkeit der Branche, festigte den Ruf von Metavista3D weiter, indem er auf der International Conference of Display Technology 2025 in China eine Keynote hielt. Dieses Engagement unterstreicht Metavista3Ds globalen Einfluss und sein Engagement für die Weiterentwicklung der Displaytechnologie. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie unter: www.sidicdt.org/en/ Im Rahmen eines strategischen Schritts zur Festigung seiner Marktposition gab Metavista3D bekannt, dass seine Tochtergesellschaft psHolix AG beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Patent für seine bahnbrechende 3D-eMirror-Technologie angemeldet hat. Diese innovative Lösung wird das Benutzererlebnis durch verbesserte räumliche Darstellung und Displaybeleuchtung revolutionieren und bietet einen Wettbewerbsvorteil gegenüber herkömmlichen Spiegeln und 2D-eMirrors. Horizonte erweitern mit CEO & CTO Roadshow Um die direkte Kommunikation mit Stakeholdern zu fördern und die Reichweite zu erweitern, veranstaltete Metavista3D am 31. März in Hamburg die CEO & CTO "Meet and Greet"-Roadshow. Mit über 200 registrierten Teilnehmern an fünf Standorten unterstreicht diese Initiative das Engagement des Unternehmens für Transparenz und die enge Zusammenarbeit mit seiner Community. Jeff Carlson, CEO von Metavista3D, blickt auf die jüngsten Erfolge zurück: "Unser bisheriger Weg bis 2025 stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne dar. Wir sind unglaublich stolz auf die erreichten Meilensteine, und die anhaltende Unterstützung unserer Community bestärkt uns in unserer Mission, Innovationen im Bereich pseudoholografischer Displays voranzutreiben. Wir bleiben unserem Ziel treu, die Grenzen des Möglichen in der 3D-Technologie zu erweitern." Die strategischen Erfolge und Innovationen von Metavista3D im ersten Quartal geben eine vielversprechende Richtung für den Rest des Jahres vor, da das Unternehmen weiterhin Pionierarbeit im Bereich fortschrittlicher Displaytechnologien leistet. Über Metavista3D Metavista3D Inc. ist über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG führend in der Entwicklung KI-gesteuerter, pseudoholografischer Displaytechnologien, die die Interaktion mit räumlichen Inhalten verändern sollen. Mit über 20 Patenten und seinem Engagement für Innovation gestaltet Metavista3D die Zukunft immersiver, brillenfreier 3D-Erlebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com und https://metavista3d.com/roadshow Die Aktien von Metavista3D werden öffentlich gehandelt und sind in Kanada an der TSX-Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD sowie an der Deutschen Börse in Frankfurt und anderen Börsen unter dem Tickersymbol E3T notiert. Die ISIN-Nummer von Metavista3D lautet CA59142H1073 und die deutsche WKN-Nummer A3EG0D. IM NAMEN DES VORSTANDS Jeff Carlson

CEO und Direktor

E: jeff@metavista3d.com

T: (647) 697-9199 Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert wird) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung. Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zum Geschäft, den Vermögenswerten oder Investitionen des Unternehmens sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie basieren, eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Natur, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen möglicherweise nicht eintreten, was dazu führen kann, dass die tatsächliche Leistung und die Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Schätzungen oder Projektionen der zukünftigen Leistung oder Ergebnisse abweichen. Zu diesen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem die Lage der Wirtschaft im Allgemeinen und der Kapitalmärkte im Besonderen sowie das Interesse der Anleger am Geschäft und die Aussichten des Unternehmens. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Sofern gesetzlich nicht vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Wertpapierrecht vorgeschrieben. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf die oben besprochenen Angelegenheiten zu kommentieren. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/246861 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/246861

News Source: Metavista3D, Inc.





01.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com