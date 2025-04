Malaria gehört weiterhin zu den größten Gesundheitsbedrohungen weltweit: Allein 2024 gab es mehr als 250 Millionen Krankheitsfälle und 600.000 Todesfälle, davon über 90 in Afrika

QIAprep& Plasmodium Kit vereinfacht den Nachweis von fünf Malaria-Erregern für die epidemiologische Forschung und Überwachung

Neuartige QIAGEN Assays unterstützen die Nachverfolgung von Mischinfektionen, die Bewertung von Impfwirkungen und die Strategien zur Malariabekämpfung in Regionen mit eingeschränkter medizinischer Infrastruktur

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Markteinführung des QIAprep& Plasmodium Kits und zwei ergänzender Assays bekannt, die die Malariaforschung und -überwachung unterstützen sollen.

Diese neue Lösung kombiniert die Probenvorbereitung und die quantitative PCR (qPCR) in einem einzigen Workflow und bietet so ein schnelles und leicht zugängliches Tool, um Malaria verursachende Parasiten in Blutproben nachzuweisen.

Malaria gilt nach wie vor als eine der drängendsten Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit weltweit, vor allem in tropischen und subtropischen Regionen. Die Krankheit wird durch fünf verschiedene einzellige Parasiten, sogenannte Plasmodien, verursacht, wobei Plasmodium falciparum für die schwersten Verläufe verantwortlich ist. Allein im Jahr 2024 wurden weltweit mehr als 250 Millionen Malariafälle registriert, davon über 90 in Afrika.

Auch wenn 2024 mit dem erstmaligen Einsatz von Impfstoffen bereits ein bedeutender Meilenstein in der Malariabekämpfung erreicht wurde, so bleibt eine umfassende Überwachung der Prävalenz und Entwicklung von Malariaerregern entscheidend für eine wirksame Kontrolle der Krankheit.

Das QIAprep& Plasmodium Kit vereinfacht die Malariaforschung, indem es den Nachweis aller fünf Plasmodium-Arten in menschlichen Proben ermöglicht.

"Malariaforschung und -überwachung sind im Kampf gegen diese potenziell tödliche Krankheit nach wie vor von entscheidender Bedeutung, insbesondere da sich die Maßnahmen zur Kontrolle immer weiterentwickeln", so Swathi Kumar, Head of Global PCR, Enzymes Oligos bei QIAGEN. "Unser neues QIAprep& Plasmodium Kit und die ergänzenden Assays ermöglichen es Forscherinnen und Forschern, die Prävalenz der Krankheit durch hochfrequentes Screening zu überwachen. So können sie die Ausbreitung der Krankheit besser verfolgen, die Wirksamkeit von Impfstoffen untersuchen und neu auftretende dominante Erregerstämme identifizieren, die sich auf Behandlungs- und Eindämmungsstrategien auswirken können."

QIAGENs QIAprep& Technologie, die ursprünglich für die COVID-19-Forschung entwickelt wurde, kombiniert eine flüssigkeitsbasierte Probenvorbereitung mit qPCR in einem optimierten und kosteneffizienten Workflow. Sie bietet eine hohe Sensitivität, die den Nachweis von nur einem Parasiten pro Mikroliter ermöglicht, und ist sowohl mit flüssigen als auch mit getrockneten Blutproben, einschließlich der QIAcard FTA Karten, kompatibel. Außerdem ist sie für den Einsatz auf verschiedenen qPCR-Plattformen geeignet darunter auch QIAGENs Rotor-Gene Q.

Die ergänzenden Assays erweitern die Möglichkeiten zur Erregererkennung und -differenzierung in der Malariaforschung. Der QIAGEN Pf/Non-Pf Detection Assay bietet ein Einzelreaktions-Screening für Plasmodium falciparum, der häufigsten Ursache von Malaria beim Menschen. Der QIAGEN Pv/Pm/Po/Pk Detection Assay hingegen differenziert zwischen den anderen vier häufigen Malariaerregern P. vivax, P. malariae, P. ovale und P. knowlesi. So können Mischinfektionen gezielt analysiert, die Entwicklung der Erreger während einer Impfkampagne verfolgt und belastbare Daten für umfassende epidemiologische Überwachungsmaßnahmen gewonnen werden.

Weitere Informationen zum QIAprep& Plasmodium Kit und den Assays finden Sie unter: https://www.qiagen.com/de/products/discovery-and-translational-research/pcr-qpcr-dpcr/real-time-pcr-enzymes-and-kits/qiaprep-and-amp-plasmodium-kit

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNA, RNA und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien bereiten diese Biomoleküle auf die Analyse vor, während Bioinformatik-Software und Wissensdatenbanken dazu genutzt werden können, Daten zu interpretieren und verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Automationslösungen integrieren diese Prozesse zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN bedient mehr als 500.000 Kunden weltweit aus den Bereichen Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) und Molekulare Diagnostik für die klinische Gesundheitsversorgung. Zum 30. September 2024 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 5.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten. Diese Aussagen inklusive solcher über QIAGENs Produkte, den Zeitplan für Entwicklungen, Marketing und oder regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstumsstrategien, Kollaborationen und operative Ergebnisse wie der zu erwartende bereinigte Nettoumsatz und der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie basieren auf derzeitigen Erwartungen und Annahmen. Diese sind jedoch mit Unsicherheiten und Risiken verbunden. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Herausforderungen bei der Steuerung von Wachstum und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und regulatorischer Prozesse sowie logistischer Abhängigkeiten); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die kommerzielle Entwicklung unserer Produkte für Kunden in den Bereichen Life Sciences und der klinischen Gesundheitsversorgung, Veränderungen in den Beziehungen zu unseren Kunden, Lieferanten oder strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld und schneller technologischer Fortschritt, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN Produkten (aufgrund von Faktoren wie wirtschaftlicher Entwicklungen, Budgets unserer Kunden und Förderungszyklen), das Erlangen und die Aufrechterhaltung regulatorischer Zulassungen für unsere Produkte, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen sowie die Herstellung dieser Produkte sowie beim Schutz der Produktdifferenzierung vor dem Wettbewerb. Weitere Unsicherheiten könnten aufgrund der Marktakzeptanz neuer Produkte, der Integration von Akquisitionen, staatlichen Maßnahmen, globaler oder regionaler wirtschaftlicher Entwicklungen, Naturkatastrophen, politischer Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder sonstiger Ereignisse "höherer Gewalt" aufkommen; Es besteht außerdem keine Garantie, dass der erwartete Nutzen von Akquisitionen wie erwartet eintritt. Für einen umfassenden Überblick der Risiken beziehen Sie sich bitte auf die "Risikofaktoren" im aktuellen Annual Report Form 20-F und andere Berichte, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht wurden.

Source: QIAGEN N.V.

Category: Corporate

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250331011713/de/

Contacts:

Kontakte QIAGEN:

Investor Relations

John Gilardi +49 2103 29 11711

Domenica Martorana +49 2103 29 11244

e-mail: ir@QIAGEN.com

Public Relations

Thomas Theuringer +49 2103 29 11826

Lisa Specht +49 2103 29 14181

e-mail: pr@QIAGEN.com