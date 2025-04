Zoll- und Konjunktursorgen haben den DAX am Montag erneut ein kräftiges Minus beschert. Der deutsche Leitindex ging mit einem Verlust von 1,3 Prozent auf 22.163,49 Zählern aus dem Handel. Am heutigen Dienstag dürfte der DAX aber einen Stabilisierungsversuch starten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,5 Prozent höher auf 22.264 Zähler.Auf der Terminseite ist es heute recht ruhig. Am Nachmittag wird in den USA der ISM-Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes für März veröffentlicht. ...

