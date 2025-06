© Foto: Oliver Berg/dpa

Die Bayer-Aktie profitiert am Donnerstag von einer Kaufempfehlung der Goldmänner und haussierte zeitweise an die DAX-Spitze. Die Aktien von Bayer haben am Donnerstag deutlich zugelegt, nachdem Goldman Sachs das Papier von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 29,10 auf 33 Euro angehoben hat. Analyst James Quigley sieht in der zweiten Jahreshälfte 2025 ein "günstiges Verhältnis zwischen Chancen und Risiken". Auch mit Blick auf mögliche Neuigkeiten in den milliardenschweren US-Rechtsstreitigkeiten - insbesondere rund um Glyphosat - hält Quigley die Risiken für eingepreist. Die Bayer-Aktie legte in der Folge am Donnerstag um bis zu über 5 Prozent auf 26,62 Euro zu - und näherte …