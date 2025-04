Wattwil - Der Schweizer Verbundwerkstoff-Spezialist Gurit hat einen neuen CEO gefunden. So wird Tobias Lührig ab dem 1. Juli 2025 den Chefposten übernehmen, wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab. Bis dahin werde Javier Perez-Freije die Firma weiterführen und danach in seine Rolle als CFO zurückkehren. Lührig war zuletzt als CE0 beim Verpackungshersteller Bischof+Klein tätig. Er bringt den Angaben zufolge über 20 Jahre Führungserfahrung in Familienunternehmen ...

