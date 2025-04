EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Mutares SE & Co. KGaA: Portfoliounternehmen Alcura France hat ein unwiderrufliches Angebot für den Verkauf seines Care-Services-Geschäfts erhalten München, 1. April 2025 - Alcura France, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650 ), hat ein unwiderrufliches Angebot für den Erwerb der Aktivitäten im Bereich der häuslichen Gesundheitsversorgung - bekannt als PSAD (Prestations de Santé à Domicile) - von der Santé Cie Group erhalten, einem führenden europäischen Anbieter von häuslicher und ambulanter Pflege. Die betreffenden Aktivitäten erzielten im Jahr 2024 einen Umsatz von rund EUR 17 Mio. in Frankreich. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen, einschließlich der Anhörung der zuständigen Arbeitnehmervertretungen. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Alcura France wird sein Kerngeschäft, insbesondere sein MAD (maintien à domicile), weiterhin organisch sowie durch mögliche Akquisitionen weiterentwickeln. Dabei wird Alcura France seinen Apothekenkunden ein umfassendes Dienstleistungsangebot bieten und gleichzeitig nicht zum Kerngeschäft gehörende Aktivitäten auslagern, um den Fokus auf die Steigerung des Shareholder Value zu legen." Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Auf dieser Basis wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio., für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

