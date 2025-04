Bereits seit mehreren Wochen präsentieren sich die Anteilscheine des britischen Energieriesen Shell in einer sehr starken Verfassung. Im Zuge der Ankündigung, wonach man in den kommenden Jahren einen höheren Anteil des Konzerngewinns als Dividende ausschütten will, kletterte der Kurs weiter und markierte ein neues 2025er-Hoch. Zudem gibt es aktuell auch wieder ordentlich Rückenwind vom Ölmarkt. So könnten die Preise für Brent- und WTI-Öl im gestrigen Handel deutlich zulegen. Der Hauptgrund hierfür: ...

