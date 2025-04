HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Drägerwerk von 55 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Ehmann traut dem Medizintechnikunternehmen gemäß seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung nun höhere Margen zu. Für 2026 bleibt er aber laut eigener Aussage dabei immer noch vorsichtig./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2025 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005550636