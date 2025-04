EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Personalie

Vorstandsmitglied Walter Bickel verlässt Lenzing per Ende März



Vorstandsmitglied Walter Bickel verlässt Lenzing per Ende März Walter Bickel zieht sich mit Ende März aus operativer Tätigkeit zurück

Performance-Programm wird unvermindert fortgeführt und nachhaltig positiven Beitrag leisten Lenzing - Die Lenzing Gruppe, ein führender Anbieter von regenerierten Cellulosefasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien, gibt personelle Veränderungen im Vorstand des Unternehmens bekannt. Der Aufsichtsrat der Lenzing AG und Dr. Walter Bickel, Chief Transformation Officer der Lenzing AG, haben einvernehmlich vereinbart, dass das zeitlich befristete Mandat von Hrn. Bickel vorzeitig beendet und Hr. Bickel mit Ende März 2025 aus seiner operativen Tätigkeit ausscheiden wird. Hr. Bickel wurde per 15. April 2024 zum Vorstandsmitglied der Lenzing AG ernannt, um den Lenzing Vorstand zu verstärken sowie die Weiterentwicklung und Umsetzung des Performance-Programms zu verantworten. Unter seiner Führung ist es gelungen, die geplanten Beiträge aus dem Performance-Programm deutlich über zu erfüllen. Auch für die Zukunft sind die Grundlagen für eine weitere nachhaltige Verbesserung gelegt, und das Programm wurde so aufgesetzt, dass es nun nahtlos von der Lenzing AG fortgesetzt werden kann. "Walter Bickel und sein Team haben das Performance-Programm vor einem Jahr übernommen und seither einen erheblichen Beitrag zur Ergebnisverbesserung der Lenzing Gruppe geleistet. Wir bedanken uns für die engagierte Zusammenarbeit und wünschen Walter Bickel für seinen weiteren Weg alles Gute", sagt Cord Prinzhorn, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Lenzing AG. "Mit der konsequenten Umsetzung unseres Performance-Programmes, mit dem wir heute deutlich über Plan liegen, haben wir das Unternehmen in vielen Bereichen stark verbessern und seine Krisenresilienz erhöhen können. Wir werden das Programm jetzt unvermindert und mit gleicher Disziplin weiterführen, damit Lenzing auch in Zukunft der führende integrierte Faserkonzern und damit die innovative Kraft in der Branche bleibt", sagt Rohit Aggarwal, Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe. "Ich blicke auf eine erfolgreiche Zeit bei der Lenzing Gruppe zurück. Gemeinsam haben wir bedeutende Fortschritte erzielt und das Performance-Programm nachhaltig aufgestellt, sodass Lenzing auch in Zukunft wesentlich davon profitieren wird. Ich möchte mich für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Vorstand und dem gesamten Lenzing Team bedanken", sagt Walter Bickel. Das ganzheitliche Performance-Programm der Lenzing Gruppe verfolgt das übergeordnete Ziel einer langfristig deutlich gesteigerten Widerstandsfähigkeit gegen Krisen und einer höheren Agilität, um auf Marktveränderungen reagieren zu können. Die Programminitiativen zielen primär auf eine Verbesserung des EBITDA und die Generierung von Free Cashflow durch eine gesteigerte Profitabilität sowie nachhaltige Kostenexzellenz ab. Zur Stärkung des Vertriebs werden zahlreiche Aktivitäten wie die Gewinnung von Neukunden für die wichtigsten Fasertypen und die Expansion in neue Märkte unternommen, die sich bereits positiv auf der Umsatzebene auswirken. Darüber hinaus erwartet der Vorstand signifikante Kosteneinsparungen, wovon im Jahr 2024 bereits über EUR 130 Mio. realisiert werden konnten. Neben den positiven Effekten im Geschäftsjahr 2024 auf die Umsatzentwicklung (+5,7 % Umsatzsteigerung gegenüber 2023) und Ergebnisentwicklung (+30,4 % EBITDA-Steigerung gegenüber 2023) konnte durch das Performance-Programm auch der Free Cashflow auf EUR 167,0 Mio. verbessert werden (nach minus EUR 122,8 Mio. im Jahr 2023). Die Lenzing AG wird das laufende Performance-Programm weiter konsequent umsetzen, mit der Zielsetzung, annualisierte Kosteneinsparungen von über EUR 180 Mio. ab dem Geschäftsjahr 2025 zu realisieren. Foto-Download: https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=uSkqSt1VndA0

