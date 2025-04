Die STS Group hat 2024 ein Umsatzwachstum auf 311,1 Millionen Euro erzielt. Bereinigt um Einmaleffekte aus Fixkostenkompensationen lag der Umsatz bei 301,5 Millionen Euro, was einem Plus von 8,5 Prozent entspricht. Wichtigster Treiber war das US-Werk im Segment Plastics, dessen bereinigter Umsatz um 17,3 Prozent auf 238,2 Millionen Euro stieg. In ...

