Johnson & Johnson - Scheitert ein Mega-Vergleich?

Das US Pharmaunternehmen Johnson & Johnson scheiterte vor Gericht mit einem "Babypulver-Vergleich".



Am Montagabend deutscher Zeit lehnte ein US-amerikanisches Gericht den Vergleichsvorschlag von Johnson & Johnson ab, mit welchem das Unternehmen über 60.000 Klagen beilegen wollte. Der Vergleichsvorschlag sah eine Zahlung in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar vor. Die Klagen bezogen sich auf ein von Johnson & Johnson produziertes Babypulver und weitere Talkumprodukte. Diese Produkte sollen Asbest enthalten haben, durch welches mutmaßlich Eierstockkrebs verursacht wurde. Damit scheiterte der dritte Versuch eines Insolvenzverfahrens einer Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson zur Vermeidung von Zahlungen an Kläger. Auch sollten durch diesen Vergleich und die Insolvenz Ansprüche gegen weitere ausgegliederte Unternehmensteile von Johnson & Johnson, sowie Einzelhandelsvertreiber der Produkte erlöschen. Die Aktie des Pharmaunternehmens notierte am Dienstag zwischenzeitlich vorbörslich rund 3 Prozent im Minus. Das Babypulver, welches unter Verdacht steht Krebs erregend zu sein wurde von Johnson & Johnson bis 2020 vertrieben. Das Unternehmen beteuert bis heute, dass die betroffenen Produkte sicher seinen und kein Asbest enthielten.









Quelle: HSBC