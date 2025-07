MedMira Zusammenfassung!: MedMira auf den Punkt gebracht!

Aktie steht vor einer Neubewertung mit tollem Potenzial für 2026-2028! Mögliche Übernahme?

Liebe Leserinnen und Leser!

Es war etwas still in den letzten Monaten um MedMira, aber nun zeigen sich interessante Entwicklungen, die uns 2026 und 2027 schöne Gewinne bescheren werden.

Gerne habe ich einen Artikel von Edwin Foster für Sie übersetzt, da er eine tolle Zusammenfassung des Unternehmens und der Situation darstellt.

Link zum Originalartikel: https://www.ainvest.com/news/medmira-diagnostic-breakthroughs-catalyst-driven-turnaround-precision-healthcare-2507/

Der Artikel stammt vom 1. Juli 2025 von der Website AIinvest.com.

Durchbrüche: Ein katalysatorgetriebener Turnaround in der Präzisionsmedizin

Von Edwin Foster und ins Deutsche übersetzt von Jochen Staiger. Es gilt ausschließlich das Englische Original.

Die steigende Zahl von HIV- und Syphilis-Infektionen in Kanada - insbesondere in Provinzen wie Manitoba und Saskatchewan - hat schnelle Diagnosetests in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Hier kommt MedMira Inc. ins Spiel, ein Diagnostikunternehmen, das sich dank der jüngsten Zulassungen durch Health Canada, strategischer Partnerschaften und technologischer Fortschritte als wichtiger Akteur im Kampf gegen diese Epidemien positioniert. Für Investoren ist die Frage klar: Sind die kurzfristigen Katalysatoren und Restrukturierungsbemühungen von MedMira ein Zeichen für eine nachhaltige Wende oder sind die finanziellen Herausforderungen zu groß?

Kurzfristige Impulse: Zulassungen durch Health Canada und klinische Dynamik

Die jüngsten Zulassungen von MedMira für seinen Multiplo® Rapid TP/HIV-Test (Dezember 2024) und den Reveal® Rapid G4 HIV-1/2-Test (Januar 2025) sind von grundlegender Bedeutung für das Wachstum des Unternehmens. Diese Tests entsprechen einem dringenden Bedarf im Bereich der öffentlichen Gesundheit: Die HIV-Diagnosen stiegen zwischen 2022 und 2023 landesweit um 35%, während die Syphilis-Fälle zwischen 2018 und 2022 um 109% zunahmen. Der Multiplo® -Test, der sowohl HIV- als auch Syphilis-Antikörper in weniger als einer Minute nachweist, weist eine Sensitivität von 100% für HIV und eine Genauigkeit von über 98% für Syphilis auf - entscheidende Kennzahlen in einem Markt, in dem Verzögerungen bei der Diagnose tödlich sein können.

Die Pipeline des Unternehmens verstärkt diese Dynamik. Ein eigenständiger Syphilis-Test (Reveal® TP) wird für Anfang 2025 erwartet, während der Multiplo-® -Kompletttest für Syphilis, der zwischen neuen und früheren Infektionen unterscheiden kann, die Phase-1-Studien in Ottawa abgeschlossen hat. Vorläufige Daten aus diesen Studien, die im Juni 2025 auf der Tagung der Canadian Association for HIV Research vorgestellt wurden, könnten die Fähigkeit von MedMira bestätigen, den kanadischen Markt für Syphilis-Diagnostika zu dominieren.

Globale Ambitionen und die CLIA-Ausnahmeregelung

Die Ambitionen von MedMira reichen über Kanada hinaus. Seine HIV-Tests sind die einzigen, die in den USA, China und der EU zugelassen sind, aber der US-Markt bleibt eine wichtige Herausforderung. Das Unternehmen bemüht sich intensiv um die CLIA-Ausnahmegenehmigung für seine Tests, die deren Einsatz in Nicht-Laboreinrichtungen wie Kliniken und Apotheken ermöglichen würde. Mit bereits über 1.000 Patientendatenpunkten, die für die Einreichung in den USA gesammelt wurden, könnte dies einen weltweiten Markt für Point-of-Care-Diagnostik im Wert von 3,2 Milliarden US-Dollar erschließen.

MiROQ: Die nächste Grenze in der diagnostischen Präzision

Das zum Patent angemeldete MiROQ-Diagnosesystem von MedMira - eine Kombination aus der RVF®-Technologie und einer KI-gestützten quantitativen Analyse - verspricht eine Beschleunigung der Markteinführung und eine Verbesserung der Genauigkeit. Durch die Integration der Echtzeit-Datenverarbeitung könnte MiROQ Diagnoseverzögerungen weiter reduzieren, was in wettbewerbsintensiven Märkten ein entscheidender Wettbewerbsvorteil ist. Eine strategische Partnerschaft mit einem nicht genannten Kooperationspartner unterstreicht das Engagement von MedMira, diese Technologie auszubauen, die zu einer tragenden Säule seiner zukünftigen Einnahmequellen werden könnte.

Bewältigung finanzieller Herausforderungen: Restrukturierung und Kostendisziplin

Die Finanzlage von MedMira präsentiert sich jedoch uneinheitlich. Der Umsatz im zweiten Quartal 2025 belief sich auf 69.010 CAD und der Bruttogewinn auf 45.643 CAD, was die frühe Phase der Marktdurchdringung widerspiegelt. Allerdings sind die Betriebskosten aufgrund von Investitionen in klinische Studien auf 1,1 Millionen CAD gestiegen. Ein Betriebskapitaldefizit von 1,17 Millionen CAD verdeutlicht die Liquiditätsrisiken, die durch Umschuldungsmaßnahmen noch verschärft werden.

Dies geschieht jedoch nicht ohne Strategie. Die Ausgaben stehen im Zusammenhang mit vielversprechenden Katalysatoren wie CLIA-Ausnahmegenehmigungen und weltweiten Zulassungsanträgen. Indem MedMira Studien und Zulassungen Vorrang vor kurzfristiger Rentabilität einräumt, geht das Unternehmen das kalkulierte Risiko ein, dass kurzfristige Erfolge die aktuellen Verluste ausgleichen werden.

Anlagethese: Ein überzeugendes Risiko-Ertrags-Profil

Die Bewertung von MedMira ist zweifellos spekulativ, aber die Katalysatoren - Zulassungen, Fortschritte bei der CLIA-Ausnahmegenehmigung und die Kommerzialisierung von MiROQ - ebnen einen klaren Weg für eine Beschleunigung des Umsatzwachstums. Für konträre Anleger bietet der aktuelle Aktienkurs (unter der Annahme, dass er im Verhältnis zur Pipeline unterbewertet ist) eine seltene Gelegenheit, von einem Unternehmen an einem Wendepunkt zu profitieren.

Die wichtigsten Risiken - regulatorische Verzögerungen, Rückschläge bei Studien und Working-Capital-Engpässe - sind nicht zu vernachlässigen, aber die dringenden gesundheitlichen Probleme, die hinter den Produkten stehen, und das globale Marktpotenzial mildern diese Bedenken. Die Partnerschaften von MedMira mit Trimedic und REACH Nexus sowie der First-Mover-Vorteil im Bereich der Syphilis-Diagnostik in Kanada stärken die defensive Positionierung des Unternehmens zusätzlich.

Fazit: Eine Wende zeichnet sich ab

MedMira steht zwar vor einigen Herausforderungen, aber die jüngsten Meilensteine - die Zulassungen durch Health Canada, die Fortschritte bei den klinischen Studien und die Entwicklung von MiROQ - zeichnen ein überzeugendes Bild eines Unternehmens, das für Wachstum gerüstet ist. Für Anleger, die bereit sind, kurzfristige Schwankungen in Kauf zu nehmen, könnte die strategische Umsetzung von MedMira überdurchschnittliche Renditen bringen, da das Unternehmen sich von einem cash-intensiven Start-up zu einem führenden Diagnostikunternehmen entwickelt. Die Frage ist nun, ob der Markt Geduld mit einer höheren Bewertung belohnen wird - was MedMira zu einem Kauf für Anleger mit langfristigem Horizont machen würde.

Soweit der Artikel von Edwin Foster. Wichtig ist dass MedMira in den nächsten 6 Monaten die weiteren Zulassungen erhält, anfängt seine Produkte mit den Vertriebspartnern stärker zu verkaufen und natürlich das Patent auf das Readersystem MiROQ bekommt.

Wir gehen für 2026 von Erlösen aus die nicht nur die Kosten decken sondern einen Gewinn erlauben im einstelligen Millionenbereich. Das Wachstum sollte sich beschleunigen und in 2027 dann deutlich zu legen. Technologisch ist das Unternehmen top positioniert. Nun müssen den guten Taten Umsätze folgen denn die Margen sind sehr hoch. Wir sehen diese im Bereich+70%. Auch würde das Unternehmen sehr gut zu Abbott, Roche oder auch Thermo Fischer passen bzw. einem anderen großen Pharmakonzern bzw. auch Johnson & Johnson. Wir stellen uns auf eine möglich Übernahme in 2027/2028 ein zu deutlich höheren Preisen.

Die laufenden klinischen Studien sehen alle sehr gut aus und wir rechnen auch von dieser Seite mit guten Nachrichten im H2-2025.

Der P&F Chart hat seinen Boden gefunden bei 0,07 CAD. Kommt es zu einer Umkehrformation so wäre ein erstes Kursziel bei 0,88 CAD zu sehen. Danach kämen die 1.25 CAD und dann sogar die 2.50 CAD ins Spiel. Wir sind gespannt.

MedMira: https://medmira.com/

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochene Aktie MedMira und direkt oder indirekt Aktionär der restlichen genannten Firmen.

Herzliche Grüße aus der Schweiz und viel Erfolg.

Ihr Jochen Staiger

MedMira ist teil des SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Enthaltene Werte: US0028241000,US4781601046,US8835561023,CH0012032048,CA58501R1029