Cancom hat seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt und ein Umsatzwachstum von 14% auf 1,74?Mrd. EUR sowie ein EBITDA von 113?Mio. EUR gemeldet, was leicht unter dem Vorjahreswert liegt. Eine starke Entwicklung im Segment International konnte das schwache Geschäft in Deutschland - dem Kernmarkt von Cancom - kompensieren. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 ist verhalten: Das Management rechnet mit einem schwachen ersten Halbjahr, in dem Umsatz und Ergebnis rückläufig sein könnten. Eine Erholung wird erst im zweiten Halbjahr erwartet. Das Konjunkturpaket der Bundesregierung dürfte die IT-Ausgaben im Geschäftsjahr 2025 noch nicht stützen und voraussichtlich erst ab dem zweiten Halbjahr 2026 Wirkung zeigen. Die Analysten von mwb research senken ihre Schätzungen für 2025, führen erstmals Schätzungen für 2027 ein und bestätigen ihre Kaufempfehlung, senken jedoch das Kursziel auf 27,20?EUR (zuvor: 29,00?EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cancom%20SE