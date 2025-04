© Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Die Thyssenkrupp-Aktie schießt am Dienstag zweistellig nach oben. Kepler Cheuvreux sieht Rückenwind durch Rüstungs- und Infrastrukturausgaben. Auch Salzgitter rückt ins Visier - winkt eine zweite Stahl-Rallye?Die Aktie von Thyssenkrupp sprang am Dienstag um über 10?Prozent nach oben und gehörte damit zum größten Gewinner im MDAX. Der Kurssprung folgte auf eine Hochstufung durch Kepler Cheuvreux. Die Analysten erhöhten das Rating von "Halten" auf "Kaufen" - mit Verweis auf starke Impulse für Stahl- und Rüstungstitel durch die deutlich steigenden Staatsausgaben in Deutschland. Neben dem wachstumsstarken Rüstungsgeschäft - insbesondere der Marinesparte - sehen Analysten auch im Stahlbereich …