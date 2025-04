EQS-News: Tradegate AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Tradegate AG erreicht neuen Umsatzrekord Die Tradegate AG erreicht im März als Market Specialist für Aktien und ETFs an der Tradegate Exchange mit 51,34 Milliarden Euro einen Umsatzrekord auf Monatsbasis. Der bisherige Umsatzrekord wurde mit 43,55 Mrd. Euro im Januar 2021 aufgestellt. Im gesamten ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres betrug der Umsatz rund 127 Mrd. Euro, was gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (83 Mrd. Euro) einem Umsatzanstieg von 52,8 % entspricht. Die Transaktionszahl im ersten Quartal betrug 18.405.500, was einem durchschnittlichen Transaktionsvolumen von 6.900 Euro je Einzelgeschäft entspricht. Die im ersten Quartal deutlich gestiegenen Umsätze der Privatanleger sind auf die hohe Volatilität der Kapitalmärkte angesichts der politischen Unsicherheiten in Deutschland, Europa und den USA zurückzuführen. Im Fokus des Anlegerinteresses standen im ersten Quartal insbesondere die wenigen deutschen "Rüstungsaktien", die bei sehr großen Umsätzen neue Kurshöchststände erreichen konnten. Über die Tradegate AG: Die Tradegate AG ist ein CRR-Kreditinstitut. Schwerpunkt der Unternehmung ist die Tätigkeit als Spezialist bzw. Skontroführer für ca. zehntausend Wertpapiergattungen (Aktien und ETPs) an der auf die Bedürfnisse von Privatanlegern spezialisierten Tradegate Exchange mit Sitz in Berlin sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Berlin. Darüber hinaus ist die Tradegate AG als Systematischer Internalisierer tätig und betreibt unter der Marke 'Berliner Effektenbank' exklusives Private Banking. Kontakt: Investor und Public Relations Catherine Hughes Telefon: (030) 89 606 -145 E-Mail: chughes@tradegate.de



