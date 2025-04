Basel - Der Pharmazulieferer Lonza hat eine neue Organisationstruktur mit drei «Business Platforms» statt der bisherigen vier Divisionen in Kraft gesetzt. In diesem Zusammenhang wurde die Ebene der Geschäftseinheiten entfernt. Wie Lonza am Dienstag mitteilte, wird «Integrated Biologics» von Gordon Bates geleitet, «Advanced Synthesis» von Christian Seufert und «Specialized Modalities» von Daniel Palmacci. Capsules & Health Ingredients (CHI), von der ...

