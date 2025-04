Der Goldproduzent plant den Erwerb von bis zu 5% seiner eigenen Wertpapiere über zwölf Monate, was das Management als strategische Kapitalallokation bei aktueller Unterbewertung betrachtet.

Die Toronto Stock Exchange (TSX) hat den Normal Course Issuer Bid (NCIB) von B2Gold genehmigt, der es dem Unternehmen erlaubt, bis zu 65.980.840 eigene Aktien zurückzukaufen. Dies entspricht 5% der zum 20. März 2025 ausstehenden Aktien. Der Rückkauf kann über einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem 3. April 2025 erfolgen. Die B2Gold-Aktie notiert derzeit bei 2,67 €, was einem Anstieg von 4,22% im letzten Monat entspricht.

Das Unternehmen begründet das Rückkaufprogramm mit der Überzeugung, dass seine Aktien unterbewertet sein könnten und der Rückkauf eine effiziente Nutzung des Kapitals darstelle. Die Käufe werden an der TSX, der NYSE American und anderen Börsen zu den jeweils geltenden Marktpreisen durchgeführt. Die täglichen Rückkäufe an der TSX sind auf 846.788 Aktien begrenzt.

Finanzielle Auswirkungen und Perspektiven

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei B2Gold ?

Das Aktienrückkaufprogramm unterstreicht die solide Finanzposition von B2Gold und das Vertrauen des Managements in den inneren Wert des Unternehmens. Durch die Reduzierung der Anzahl ausstehender Aktien könnte der Wert für die verbleibenden Aktionäre potenziell gesteigert werden. Die B2Gold-Aktie hat seit Jahresbeginn knapp 6% an Wert gewonnen und liegt mit dem aktuellen Kurs etwa 21,5% über ihrem 52-Wochen-Tief von 2,20 €, das am 27. Januar 2025 erreicht wurde.

Bemerkenswert ist jedoch, dass die für den Rückkauf vorgesehenen Mittel nicht für andere Investitionen oder operatives Wachstum zur Verfügung stehen werden. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung der langfristigen Strategie des Unternehmens. Trotz des jüngsten monatlichen Anstiegs verzeichnet die Aktie in der Wochenperspektive einen Rückgang von fast 9%, was auf gewisse Volatilität hindeutet. Der relative Stärkeindex (RSI) von 60,6 deutet derzeit jedoch auf eine stabile Marktstimmung hin.

Anzeige

B2Gold-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue B2Gold-Analyse vom 1. April liefert die Antwort:

Die neusten B2Gold-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für B2Gold-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

B2Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...