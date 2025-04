Seit Jahresbeginn ist die Aktie von Thyssenkrupp um etwa 165 Prozent gestiegen und damit der Spitzenreiter im MDAX. Auch heute führt der Konzern den deutschen Markt an und notierte zwischenzeitlich sogar zweistellig im Plus. Am Nachmittag bleiben derzeit noch rund fünf Prozent. Andere Stahl-Titel wie Salzgitter und Klöckner & Co notieren ebenfalls im Plus.Drei zentrale Faktoren können den Kurs weiterhin beflügeln. Erstens sorgt der steigende Optimismus in der europäischen Stahlbranche für Rückenwind, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...