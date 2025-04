Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA50203F2052 Skycap Investment Holdings Inc. 01.04.2025 CA83086W1023 Skycap Investment Holdings Inc. 02.04.2025 Tausch 1:1CA29872T1003 Euro Manganese Inc. 01.04.2025 CA29872T2092 Euro Manganese Inc. 02.04.2025 Tausch 5:1US98979Y1064 Zozo Inc. 01.04.2025 US98979Y2054 Zozo Inc. 02.04.2025 Tausch 5:3CA68620P7056 Organigram Global Inc. 01.04.2025 CA68617J1003 Organigram Global Inc. 02.04.2025 Tausch 1:1