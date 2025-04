Der Turnaround der Wall Street am Montag machte sich heute auch an den deutlichen Aktienmärkten positiv bemerkbar. Unterstützung kam zudem von erfreulichen Stimmungsdaten aus der Industrie der Euroregion und vor allem von der sich weiter abschwächenden Inflation. Kurzzeitig brachte am Nachmittag der US-Börsenauftakt etwas Verunsicherung.Zum Handelsschluss stand für den DAX ein Plus von 1,70 Prozent auf 22.539,98 Punkte zu Buche. Damit unternahm der deutsche Leitindex einen Stabilisierungsversuch, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...