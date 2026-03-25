Richtige Freude kommt bei den Aktionären der Frankfurter Großbank nicht auf. Die Commerzbank-Aktie konnte sich nach der Ankündigung einer Übernahme zwar berappeln, liegt jedoch deutlich weiter unter dem Hoch Anfang des Jahres mit 36,50 €. Am Mittwoch gewinnt sie aktuell +2,6% und steht bei 32,50 €. Was ist jetzt ratsam? Rückblick auf die Situation Um die aktuelle Situation zu bewerten, ist ein kurzer Rückblick sinnvoll. 2024 übernahm die UniCredit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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