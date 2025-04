Das Schweizer Bankinstitut verbucht trotz wachsender Kundengelder einen deutlichen Ertragsrückgang und implementiert Sparmaßnahmen zur Verbesserung der Geschäftszahlen.

Die VP Bank hat im Geschäftsjahr 2024 einen Gruppen-Nettoertrag von 18,5 Millionen CHF erzielt, was einem signifikanten Rückgang von 58,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotz dieser Entwicklung konnten die Kundenvermögen um 9,5 Prozent auf 50,7 Milliarden CHF gesteigert werden.

Der Neugeldzufluss verzeichnete ein Wachstum von 3,6 Prozent, wobei dieser Wert bereits um erzwungene Abflüsse und Wertberichtigungen von 1,2 Milliarden CHF bereinigt wurde. Auch das Kreditvolumen entwickelte sich positiv mit einem Anstieg um 8,7 Prozent auf 5,9 Milliarden CHF. Der Betriebsertrag ging hingegen um 9,3 Prozent auf 330,5 Millionen CHF zurück, was hauptsächlich auf einen um 23,5 Prozent niedrigeren Nettozinsertrag zurückzuführen ist.

Kostensenkungsmaßnahmen zeigen erste Wirkung

Bei den Betriebsausgaben konnte die Bank eine Reduktion um 1,7 Prozent auf 308,3 Millionen CHF erreichen. In dieser Summe sind bereits Restrukturierungskosten von 7,3 Millionen CHF sowie einmalige Pensionskassenaufwendungen in Höhe von 3,9 Millionen CHF enthalten. Im Jahr 2024 konzentrierte sich die VP Bank vor allem auf Kostensenkungen, die sowohl Personalabbau als auch eine Bereinigung des Kundenportfolios umfassten.

Für das laufende Jahr 2025 plant das Finanzinstitut, den Umsatz zu steigern und verschiedene Wachstumsinitiativen in seinen Kernmärkten zu starten. Ein zentrales Ziel dabei ist die nachhaltige Senkung der Cost-Income-Ratio. Mittelfristig strebt die Bank ein jährliches Wachstum von 4 Prozent beim Neugeldzufluss sowie zwischen 4 und 6 Prozent beim Umsatz an.

Personelle Veränderungen im Vorstand

Neben den finanziellen Entwicklungen stehen bei der VP Bank auch Änderungen in der Führungsebene an. Mit dem Ausscheiden von Ursula Lang und Beat Graf werden auf der kommenden Generalversammlung am 25. April 2025 Dr. Stephan Ochsner und Barbara Ofner als neue Vorstandsmitglieder vorgeschlagen.

Das Unternehmen feiert zudem am 1. April 2025 das 30-jährige Bestehen der VP Bank (BVI) mit einer entsprechenden Veranstaltung. Diese Jubiläumsfeier fällt in eine Zeit, in der die Bank trotz der herausfordernden finanziellen Situation ihre Anpassungsfähigkeit unter Beweis stellt und an einer nachhaltigen Verbesserung ihrer Leistungskennzahlen arbeitet.

