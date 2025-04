Liechtensteinisches Finanzinstitut verzeichnet trotz anhaltender Expertenskepsis und hohem KGV bemerkenswerte Kurserholung vor anstehender Dividendenausschüttung.

Die VP Bank Aktie konnte in der letzten Woche eine beachtliche Aufwärtsbewegung verzeichnen und notierte am Freitag bei 86,00 Euro, was einem Wochenzuwachs von 8,86 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert ist dieser Kursanstieg vor dem Hintergrund, dass die Aktie erst vor einer Woche, am 7. April 2025, ihr 52-Wochen-Tief von 79,00 Euro erreicht hatte. Die kurzfristige Erholung erfolgt trotz einer eher verhaltenen Jahresentwicklung, in der die Aktie des liechtensteinischen Bankenhauses innerhalb der letzten zwölf Monate einen Wertverlust von 10,63 Prozent hinnehmen musste.

Analysten bleiben skeptisch trotz anstehender Hauptversammlung

Mit Blick auf die anstehende Jahreshauptversammlung am 25. April 2025 und den kurz darauf folgenden Dividendentermin am 29. April bleibt die Stimmung unter Finanzexperten gedämpft. Alle zwei beobachtenden Analysten empfehlen derzeit den Verkauf der VP Bank Aktie, wobei das durchschnittliche Kursziel bei umgerechnet 70,00 Euro liegt - deutlich unter dem aktuellen Kurs. Diese negative Einschätzung steht möglicherweise im Zusammenhang mit dem ungewöhnlich hohen aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,74, das auf Basis des Jahresüberschusses von 18,5 Millionen Euro aus 2024 berechnet wurde. Die für 2025 erwartete Verbesserung auf ein KGV von 10,77 scheint die Analysten bislang nicht zu überzeugen.

