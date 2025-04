The following instruments on XETRA do have their first trading 02.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.04.2025Aktien1 ROMEDLACNOR6 MedLife S.A.2 CA29872T2092 Euro Manganese Inc.3 CA68617J1003 Organigram Global Inc.4 CA83086W1023 Skycap Investment Holdings Inc.5 US98979Y2054 Zozo Inc. ADRAnleihen1 EU000A2SCAT6 European Financial Stability Facility [EFSF]2 XS3013012607 Metro Bank PLC3 XS3021376259 Rumänien, Republik4 USU9841NAP51 Xerox Corp.5 XS3013223998 FMO6 USV3856JAB99 Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd.7 XS3041229439 Kreditanstalt für Wiederaufbau8 US91282CMV09 United States of America9 FR0128564160 Caisse Fédérale du Crédit Mutuel10 IT0005631731 Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.11 FR001400YPD1 Crédit Agricole Home Loan SFH12 XS3036080367 Nordea Mortgage Bank PLC13 US91282CMT52 United States of America14 US91282CMU26 United States of America15 USU9840RAA06 Xerox Corp.