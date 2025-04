Zürich - ABB hat den Verkauf des städtischen Entwicklungsareals in Zürich Oerlikon an die Stadt Zürich abgeschlossen. Dieser Verkauf wurde bereits 2021 vereinbart. Insgesamt ist die Grundstücksfläche rund 25'500 Quadratmeter gross und umfasst das Baufeld D6 und Teile des Baufelds D7 in der Nähe des globalen Hauptsitzes von ABB, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Die Stadt Zürich will dort nun unter anderem preisgünstige Wohnungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...