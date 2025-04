HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Im schwierigen Marktumfeld dürfte Conti das bereinigte operative Ergebnis gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres gesteigert haben, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf die letzten Signale des Konzerns vor dem Quartalsbericht. Er steht Anfang Mai an - kurz nach der Hauptversammlung, die über die Aufspaltung des Konzerns entscheiden wird./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2025 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005439004