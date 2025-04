Die Viromed Medical AG hat mit der koreanischen UMECO Group einen exklusiven Fünfjahresvertrag über den Vertrieb ihrer Kaltplasmageräte ViroCAP und PulmoPlas für medizinische und dermatologische Anwendungen in zehn asiatischen Märkten unterzeichnet. Die Vereinbarung umfasst eine Vorab-Lizenzgebühr in Höhe von USD 5m. und Abnahmeverpflichtungen in Höhe von insgesamt EUR 152,5m bis 2028, wobei der Schwerpunkt auf ViroCAP liegen dürfte, da es in stark nachgefragten ästhetischen Behandlungen wie Akne und Rosazea eingesetzt wird. UMECO, ein Spezialist für den Vertrieb von Medizin- und Schönheitsprodukten, ist gut positioniert, um den großen südostasiatischen Markt für ästhetische Behandlungen zu nutzen. Viromed ist zuversichtlich, die Produktion hochfahren zu können. Die Analysten von mwb research erhöhen das Kursziel auf EUR 12,50 (von EUR 7,40) und bewerten die Aktie nun mit KAUFEN (von SPEKULATIV KAUFEN). Für weitere Informationen laden wir Sie ein, sich für unseren Roundtable mit CEO Uwe Perbandt morgen, am 03. April, hier anzumelden:https://research-hub.de/events/registration/2025-04-03-13-00/VMED-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Viromed%20Medical%20AG