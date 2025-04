EQS-Ad-hoc: YOC AG / Schlagwort(e): Prognose

YOC AG: YOC AG plant mit Umsatzerlösen in Höhe von 39,0 Mio. EUR bis 41,0 Mio. EUR sowie Steigerung der Profitabilität im Geschäftsjahr 2025



02.04.2025 / 10:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





YOC AG plant mit Umsatzerlösen in Höhe von 39,0 Mio. EUR bis 41,0 Mio. EUR sowie Steigerung der Profitabilität im Geschäftsjahr 2025



Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Berlin, 02. April 2025 - Die YOC AG (ISIN DE0005932735) plant im laufenden Geschäftsjahr 2025 mit steigenden Umsatzerlösen auf Konzernebene in Höhe von 39,0 Mio. EUR bis 41,0 Mio. EUR (2024: ca. 35,0 Mio. EUR nach vorläufigen Zahlen). Auf Basis dieser Umsatzprognose rechnet die YOC AG mit einem operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)* in Höhe von 5,5 Mio. EUR bis 6,5 Mio. EUR (2024: ca. 5,2 Mio. EUR nach vorläufigen Zahlen). Infolgedessen wird das Konzernperiodenergebnis der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2025 bei voraussichtlich 3,5 Mio. EUR bis 4,5 Mio. EUR (2024: ca. 3,7 Mio. EUR nach vorläufigen Zahlen) erwartet. * EBITDA entspricht der Definition im Geschäftsbericht der YOC AG zum Geschäftsjahr 2023 Seite 11 (erhältlich unter: https://yoc.com/de/finanzberichte ). Mitteilende Person: Dirk-Hilmar Kraus, Vorstand

Kontakt YOC AG

Investor Relations

Greifswalder Str. 212

10405 Berlin

Tel.: +49-30-726162-0

ir@yoc.com

www.yoc.com



Ende der Insiderinformation



02.04.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com