Unterföhring (ots) -Was passiert, wenn der Ex Amor spielt? Werden alte Gefühle wieder geweckt? Folgt ein frischer Liebesrausch? Oder bohrt sich gar der fiese Stachel des eifersüchtigen Verflossenen in die Haut der neuen Lovebirds und vergiftet das zarte neue Liebesglück? Die Antwort liefern die Reality-Stars bei "Match My Ex" ab Donnerstag, 1. Mai, auf Joyn.Eine Villa direkt am Strand, die Sonne Kretas auf dem Rücken, heiße Flirts in der Luft. Es könnte ein Traumurlaub sein. Doch im neuen Joyn-Original "Match My Ex" haben die Verflossenen das letzte Wort: Sie entscheiden, mit welchen Reality-Stars ihre früheren Geliebten ein Match eingehen und spannende Partner-Challenges bewältigen müssen. Schaffen es die Ex-Paare, alte Wunden zu heilen und neue Romanzen einzugehen? Wer erweist sich als ultimativer Matchmaker? Welcher Single bleibt in der "X-Night" ohne Match und muss die Villa verlassen?Diese Reality-Stars wollen ihre:n Ex verkuppeln:- Tara Tabitha (Siegerin "Reality Backpackers") und Kaan Aktas ("Are You The One? Realitystars in Love")- Sandra Sicora ("Temptation Island V.I.P.") und Flocke (Sieger "Forsthaus Rampensau Germany")- Jennifer Iglesias ("Promi Big Brother") und Lukas Baltruschat ("Prominent getrennt")- Zoe Saip ("Match in Paradise") und Barna Fenyvesi ("Match in Paradise")- Bellydah ("Reality Shore") und Jermaine Diallo ("Reality Shore")Produziert wird "Match My Ex" von der Madame Zheng Production GmbH im Auftrag von Joyn."Match My Ex" - ab Donnerstag, 1. Mai 2025, kostenlos auf JoynÜber JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 45.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit.