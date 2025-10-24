Unterföhring (ots) -"Nehme die Waffe an die Schulter ... stehe gerade ... jetzt zielen und abdrücken", lauten die Anweisungen des finnischen Reservisten Sami Pesonen. In ihrer neuen Prime-Time-Reportage "LINDA ZERVAKIS. Under attack - wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren" (Montag, 27. Oktober, 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn) nimmt die Journalistin auf einem finnischen Schießübungsplatz zum ersten Mal in ihrem Leben eine echte Schusswaffe in die Hand. "Ich mache das jetzt, weil es meine Aufgabe ist. Aber ich würde das nicht freiwillig nochmal machen wollen." Und sie spricht ehrlich aus, was viele denken: "Bei mir ist es echt so: 'Hoffentlich finden sich genügend, die das machen.' Was ist das für eine Scheißeinstellung?!"Krieg in der Ukraine. Russische Drohnen über Europa. Ein schwer berechenbarer US-Präsident. Wie steht es um unsere Sicherheit? Und was bedeutet das für jeden persönlich? Das fragt sich Linda Zervakis in der ProSieben-Reportage "LINDA ZERVAKIS. Under attack - wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren". Dafür recherchiert die Journalistin ein halbes Jahr lang. Sie besucht einen Luftwaffenstützpunkt und erlebt hautnah einen Alarmfall über der Ostsee. Sie begleitet eine Militärübung, spricht mit Sicherheitsexperten, fragt Bürger:innen nach ihrem persönlichen Sicherheitsgefühl und reist an die längste EU-Russland-Grenze nach Finnland. Dort erlebt sie ein Land, das sich permanent auf den Ernstfall vorbereitet. Ein Land mit 5,5 Millionen Einwohnern und 24.000 Soldaten, aber 900.000 Reservisten. Ein Land mit 4,8 Millionen Bunkerplätzen - einen für jeden Zivilisten. "Wir müssen nicht ständig über den Krieg nachdenken, weil wir vorbereitet sind. Wir müssen keine Angst haben, weil wir vorbereitet sind", erklärt Zivilschutz-Experte Tomi Rask.Linda Zervakis: "Mit meinen Reportagen möchte ich Aufmerksamkeit für gewisse Themen schaffen, die man vielleicht gefühlt schon hundertmal in den Nachrichten gehört hat und anhand von Beispielen aufzeigen: Das ist nicht nur ein Thema für die anderen, sondern geht uns alle was an. Dabei versuchen wir die Themen von möglichst unterschiedlichen Seiten zu beleuchten - immer mit dem Ziel, einen Lösungsansatz zu finden, wie wir da rauskommen.""LINDA ZERVAKIS. Under attack - wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren." - am Montag, 27. Oktober 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn.Die weiteren ProSieben- und Joyn-Reportagen im Herbst:Montag, 3. November 2025, 20:15 Uhr, "JENKE. Report. Der Traum vom schnellen Geld - Wie werde ich reich?" // Im Anschluss "Uncovered. Gekaufte Liebe - die geheime Welt der Host Clubs in Tokio"Montag, 10. November 2025, 20:15 Uhr, "THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden - der Deutsche aus dem Folterknast"Montag, 17. November 2025, 20:15 Uhr, "JENKE. Zeitreise"Montag, 24. November 2025, 20:15 Uhr, "LINDA ZERVAKIS. Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise!"Montag, 1. Dezember 2025, 20:15 Uhr, "THILO MISCHKE. Dikta-Tour - das Comeback der Autokraten"Pressekontakt:Nathalie Galina/Frank WolkenhauerCommunication & PRUnit Show & Comedyphone. +49 (0) 89 95 07 -1186/ -1158nathalie.galina@seven.onefrank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupert/Clarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170 /-1191email: elisa.taupert@seven.oneclarissa.schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6144242