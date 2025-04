Köln (ots) -RTL+ erweitert sein Sportangebot und überträgt im Rahmen einer Medienpartnerschaft mit der revolutionären Fußballliga von Barça-Legende Gerard Piqué ab dem 12. April die Spiele der Kings League Deutschland live und for free. Mit einer Mischung aus Top-Entertainment, innovativen Spielregeln und Creator-Power hat die Kings League weltweit bereits eine große Fangemeinde. Jetzt kommt das Format nach Deutschland. Acht Teams, geführt von Fußball-Stars wie Mario Götze und Hasan Salihamidzic sowie bekannten Content Creatoren wie Papaplatte, Trymacs, BastiGHG, Zarbex, Filow und Younes Zarou, treten im ultimativen Showdown gegeneinander an. An den Spieltagen meldet sich Moderatorin Vivian Bahlmann live aus den MMC Studios in Köln mit aktuellen Analysen, spannenden Insights und Gästen exklusiv aus der RTL+ Booth.Frank Robens, RTL-Sportchef: "Die Kings League begeistert mit ihrem innovativen 7-gegen-7-Format auf dem Kleinfeld weltweit Millionen Fans - jetzt bringen wir sie auf RTL+ auch nach Deutschland! Mit der Kings League rund um den Liga-Präsidenten Bastian Schweinsteiger erweitern wir unser umfangreiches Live-Sport-Portfolio um ein einzigartiges Sportentertainment-Erlebnis, das mit Fußball-Stars sowie reichweitenstarken Streamern und ihren über 175 Millionen Followern vor allem auch ein junges Publikum anspricht. Spannende Matches, höchstes Tempo und bestes Fußball-Entertainment garantiert."Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Kevin HilgerSenior Manager Kommunikation & PR Information/SportT: +49 221 456-74104kevin.hilger@rtl.deMarian KernManager Kommunikation & PR Information/SportT: +49 221 456-74106Marian.Kern@rtl.deAnne WernerJunior BildredakteurinT: +49 1525 4561513Anne.Werner@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/6004377