Milliarden für die Schiene und Verteidigung: SBF AG sieht große Wachstumschancen im neuen Investitionsumfeld



02.04.2025 / 14:52 CET/CEST

SBF AG startet mit Rekordauftragsbestand von über 100 Mio. Euro in das Geschäftsjahr 2025

Öffentliche Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung eröffnen neue Wachstumsperspektiven

Tochtergesellschaften adressieren wachstumsstarke Zielmärkte

Geschäftsjahr 2024 noch von schwierigen Rahmenbedingungen und Neuaufstellung belastet Leipzig, 2. April 2025 - Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN A2AAE2, "SBF"), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, sieht sich strategisch bestens aufgestellt, um von den in Deutschland und Europa geplanten Investitionen in die Infrastruktur und Verteidigung zu profitieren. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Bereich Schienenverkehr, in dem SBF mit maßgeschneiderten Beleuchtungs- und Deckensystemen seit Jahren technologisch führend ist.



"Unsere Lösungen kommen sowohl in der zivilen Infrastruktur als auch bei verteidigungsnahen Anwendungen zum Einsatz - zwei Felder, die aktuell in den Fokus öffentlicher Investitionen rücken", sagt Robert Stöcklinger, Vorstand der SBF AG. "Dies hat auch eine Signalwirkung für die Privatwirtschaft. Mit einem Rekordauftragsbestand im Rücken spüren wir ein deutliches Anziehen der Nachfrage. Wir haben in den vergangenen Monaten konsequent daran gearbeitet, unsere Organisation neu aufzustellen und auf weiteres Wachstum vorzubereiten - im Hinblick auf unsere Produktionskapazitäten und die strategische Ausrichtung der Tochtergesellschaften."



Politische Impulse schaffen Wachstumsperspektiven



Die vergangenen Geschäftsjahre waren geprägt von einer außergewöhnlich volatilen Marktentwicklung. Globale Krisen wie die COVID-19-Pandemie, der Russland-Ukraine-Krieg sowie deren wirtschaftliche Folgewirkungen haben zu einer erheblichen Verunsicherung in den Zielmärkten geführt und Investitionen verzögert. Umso bedeutender ist das Signal, das im März 2025 vom Deutschen Bundestag ausgegangen ist: Allein für den Bereich Infrastruktur und Klimaschutz sind Investitionen in Höhe von rund 500 Milliarden Euro über ein Sondervermögen innerhalb von zwölf Jahren geplant. Darüber hinaus wurden zusätzliche Spielräume für Verteidigungsausgaben oberhalb der Schuldenbremse geschaffen.



Tochtergesellschaften profitieren direkt von Investitionsoffensive



Mit dem Investitionspaket wurde ein entscheidender Impuls für eine nachhaltige Verbesserung der Rahmenbedingungen in allen Geschäftsfeldern der SBF AG gesetzt. Das Unternehmen ist mit seinen Tochtergesellschaften in Bereichen aktiv, die direkt von diesen Maßnahmen profitieren. Investitionen in das Schienennetz und die kommunale Infrastruktur eröffnen der SBF Spezialleuchten GmbH sowie der Lunux Lighting GmbH erhebliche Marktchancen. Gleichzeitig adressiert die AMS Software und Elektronik GmbH insbesondere mit ihrer Sensortechnologie sicherheitskritische Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz.



Starker Auftragsbestand als Wachstumsbasis



Mit einem Rekordauftragsbestand in Höhe von über 100 Mio. Euro (Stand: 31. März 2025) verfügt SBF über eine solide Ausgangsbasis für weiteres Wachstum. Die Auftragslage spiegelt die starke Positionierung in einem Marktumfeld wider, das durch den Bedarf an resilienter Infrastruktur, energieeffizienten Systemlösungen und sicherheitskritischer Ausstattung geprägt ist - insbesondere im Bereich der Bahninfrastruktur.



Auch wenn die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen sich derzeit deutlich verbessern, werden sich die positiven Effekte auf Umsatz und Ergebnis erst sukzessive einstellen. Die Geschäftszahlen für das Jahr 2024 werden diesen Aufschwung voraussichtlich noch nicht widerspiegeln. Entsprechend fokussiert sich SBF in der laufenden Berichtsperiode auf operative Exzellenz und die gezielte Vorbereitung des kommenden Wachstumsschubs.





Über die SBF-Gruppe:



Die börsennotierte SBF-Gruppe ist ein Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik. In der Unternehmensgruppe bündeln hochspezialisierte und in ihren Bereichen führende Hidden Champions ihre Expertise. Mit einem hochwertigen und zukunftsweisenden Produkt- und Service-Portfolio profitiert SBF von den Megatrends Mobilität, Klimaschutz, Automatisierung und Digitalisierung.



Im Geschäftsfeld "Schienenfahrzeuge" beliefert der Tier-1-Systemlieferant und Entwicklungspartner die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller mit komplexen Interior-, Decken- und Beleuchtungssystem-en "Made in Germany". Das Geschäftsfeld "Öffentliche und Industrielle Beleuchtung" umfasst intelligente und maßgeschneiderte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung für industrielle, kommunale und infrastrukturelle Projekte. Zudem werden im Geschäftsfeld "Sensortechnologie und Elektromechanik" zukunftsweisende Komponenten und Software für elektromechanische Produkte wie Platinen, Sensoren und Kommunikationstechnologie entwickelt und produziert.



Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com .



Unternehmenskontakt:



SBF AG

Der Vorstand

Zaucheweg 4

04316 Leipzig

Tel: +49 (0)341 65235 894

E-Mail: info@sbf-ag.com



Pressekontakt:



Kirchhoff Consult GmbH

Alexander Neblung

Borselstraße 20

22765 Hamburg

Tel: +49 (0)40 60 91 86 70

E-Mail: sbf@kirchhoff.de



